150 Jahre Eisenbahnstrecke Bremen-Osnabrück

Am 15. Mai 1873 erfolgte die Eröffnung der Eisenbahnstrecke Bremen-Osnabrück. Damit kann die Eisenbahn im Landkreis Diepholz jetzt ihr 150-jähriges Jubiläum feiern. Früher brauchte ein Personenzug von Osnabrück nach Bremen drei Stunden, heute knapp die Hälfte.

Am 15. Mai 1873 erfolgte die Eröffnung der Eisenbahnstrecke Bremen-Osnabrück. Damit kann die Eisenbahn im Landkreis Diepholz jetzt ihr 150-jähriges Jubiläum feiern. Im Hoyaer Wochenblatt Nr. 56 vom 13. Mai 1873 erschien der offizielle Eröffnungstermin in einer Anzeige.

Betreiber war die private „Köln-Mindener-Eisenbahn-Gesellschaft” mit Sitz in Köln. Planungen für die Strecke Hamburg – Paris, so die ursprüngliche Bezeichnung, begannen bereits 1866. Bis dahin existierten von Bremen aus nur Bahnverbindungen nach Hannover (1847), Geestemünde (1856), Oldenburg (1867) und Uelzen (1873). Der Bremer Staatsbahnhof konnte das Verkehrsaufkommen der neuen Strecke nach Osnabrück nicht mehr verkraften, deshalb musste für diese Bahn ein neuer Bahnhof erbaut werden. Er entstand auf dem Gelände der heutigen Stadthalle, neben der Hollerallee, und nannte sich „Hamburger Bahnhof“. Bis zur Einweihung des neuen Bremer Zentralbahnhofs 1889, dem heutigen Hauptbahnhof, diente er als Provisorium und wurde danach wieder abgerissen.

Enteignungen für die Bahn

Bei Dreye erfolgte die Überquerung der Weser, und im weiteren Verlauf versuchte die Bahn-Gesellschaft, möglichst viele Dörfer und Städte anzubinden. Um keine bestehenden Gebäude oder Siedlungen abreißen zu müssen, verlief die Strecke häufig weit von den Ortszentren entfernt. Trotzdem weigerten sich zahlreiche Bauern, ihr Weide- oder Ackerland zu verkaufen. Ihnen war klar, dass durch die Gleisanlagen lange Umwege entstehen würden und sich die geteilten Flächen oft schlechter bearbeiten ließen. Was heute viele Jahre dauern würde, wurde vor gut 150 Jahren innerhalb kurzer Zeit abgewickelt: Unzählige Landeigentümer wurden enteignet und erhielten erst 1874 eine „Entschädigung“. Der Nutzen kürzerer Handelswege und besserer Liefermöglichkeiten war den Bewohnern noch nicht bewusst. Außerdem erwarteten viele den Verlust ihrer Arbeitsplätze im Frachtfuhr- und Pferdedroschkenwesen.

Der Bau der Strecke schuf dagegen zahlreiche neue Arbeitsfelder, zum Beispiel bei den umfangreichen Erdarbeiten, beim Neubau der Schrankenwärteranlagen, Stellwerke und besonders beim Bau der Bahnhöfe.

Bahnhofsgebäude in Kirchweyhe, Syke, Bassum, Twistringen, Barnstorf und Drebber im Krieg erhalten

Die Empfangsgebäude, wie man Bahnhofsgebäude nannte, entstanden – nicht nur im Landkreis Diepholz – überwiegend in einem sehr ähnlichen Historismus-Stil, komplett in Rotstein. Die Bahnhofsgebäude in Kirchweyhe, Syke, Bassum, Twistringen, Barnstorf und Drebber blieben im Zweiten Weltkrieg erhalten und ähneln sich bis heute im Baustil. Dagegen hat der Diepholzer Bahnhof andere Stilelemente. Alle anderen kleineren Stationen (Dreye, Barrien, Bramstedt, Drentwede und Lembruch), wurden erst einige Jahre später erbaut und hatten teilweise noch Fachwerkkonstruktionen, sie liefen unter der Kategorie „Haltepunkte“.

Bis 1884 war der Streckenverlauf einspurig, der Bahndamm und die Weserbrücke hatten allerdings schon den Platz für das zweite Gleis. Nachdem sich der Güterverkehr stark entwickelt hatte, war der Ausbau mit einem zweiten Gleis erforderlich. Weil zur Streckenbauzeit noch Zollgrenzen zwischen Bremen und dem Umland bestanden, baute die Köln-Mindener-Bahngesellschaft hinter der Weserüberquerung, noch auf preußischem Gebiet, eine Güterumgehung in Richtung Sagehorn. Dort erreichten die Güterzüge wieder die Strecke Richtung Hamburg.

Schon Monate vor der Einweihung berichtete die örtliche Presse ausführlich über die Streckenabschnitte, die bereits fertiggestellt wurden. Besonders erwähnte sie den ersten Lokbesuch in Barnstorf am 22. April 1871, bei dem auch das bislang älteste Foto entstand. Örtliche Vereine und zahlreiche Schaulustige warteten recht lange auf den Zug mit den Ehrengästen und hatten dabei wohl reichlich alkoholische Getränke genossen. Danach konnten sie die Ansprachen nicht mehr mit der nötigen Ruhe verfolgen. Wörtlich heißt es in dem Zeitungsartikel: „… einige der Teilnehmer hatten wohl schon des Guten zu viel getan … weshalb denn auch bald wieder aufgebrochen und die Rückfahrt angetreten wurde. … so muss die Feier wohl als ganz verfehlte bezeichnet werden!“

Nord-Süd-Schluss erfolgt 1873

Am 17. September 1872 dann der Bericht über den „Goldenen Nagel“, als zwischen Drebber und Diepholz die Gleisverbindung von Norden und Süden erfolgte. Der Diepholzer Amtshauptmann durfte den ersten Schlag machen, und danach befestigten sämtliche Baumeister der Strecke gemeinsam das restliche Gleisstück.

Zahlreiche Begleiterscheinungen sorgten für Verzögerungen bei der Streckeneinweihung. Im November 1872 wurde bekannt, dass die 26 bestellten Lokomotiven nicht rechtzeitig geliefert werden konnten. Im Dezember 1872 sorgte das Abrutschen des Bahndammes bei Bassum infolge starker Regenfälle für weiteren Zeitverzug. Ebenso hatte man zwischen Diepholz und Lemförde mit Hochwasser aufgrund des nassen Herbstes zu kämpfen. Wie schon erwähnt, erfolgte die Streckeneinweihung schließlich am 15. Mai 1873.

Bremen – Diepholz in zwei Stunden

Am gleichen Tage tauchten die ersten Kursbuchangebote und Fahrpläne in der Presse auf, der Syker Posthalter Heuer bot seine „4 starken Arbeitspferde und eine neue viersitzige Droschke“ zum Verkauf an. Posthalter Meyer aus Bassum hatte sogar acht „gute Arbeitspferde“ und zahlreiches Zubehör meistbietend angeboten. Die Zeit, als das Pferd noch Maßstab der Geschwindigkeit war und zum Straßenbild gehörte, neigte sich dem Ende zu.

Verglichen mit heute, hielten sich die Fahrgeschwindigkeiten der Züge noch im Rahmen. Laut eines Fahrplanes von 1884 brauchte ein Personenzug von Osnabrück nach Bremen drei Stunden, heute knapp die Hälfte. Oder als regionales Beispiel: Ein Personenzug von Bremen Hbf nach Diepholz fuhr damals zwei Stunden, „mit Halt von einer Minute auf jedem Bahnsteig“, so das Kleingedruckte. Heute dauert die normale Fahrt rund 46 Minuten.

+ Die kleineren Haltepunkte waren in der Anfangszeit noch in Fachwerk erbaut, wie der in Barrien 1919 (Bild links). In Kirchweyhe (Bild rechts) bot die Eisenbahn um 1958 fast 1500 Arbeitsplätze und prägte das Ortsbild. Das © zeigt den südlichen Lokschuppen, die Schornsteine und einen Wasserturm. Alle Betriebsanlagen wurden längst abgerissen.

Schon früh bot die Bahngesellschaft Extrafahrten „zur Bequemlichkeit des den Bremer Freimarktes besuchenden Publikums“ an. Die Eisenbahn war im Alltag angekommen und auch die Bauern hatten inzwischen erkannt, dass sich der Viehhandel am Bahnhof sehr gut mit dem Landhandel der Geschäfte, die sich dort angesiedelt hatten, verbinden ließ. Auch das Gaststättenwesen hatte längst reagiert. Die meisten Bahnhöfe hatten eine Gaststube bereits beim Neubau eingeplant und weitere Gast- und Hotelbetriebe entstanden in Bahnhofsnähe. In Kirchweyhe sogar neben der Bahnhofsgaststätte drei weitere Gasthäuser in unmittelbarer Nachbarschaft. Vor allem Viehhändler gehörten zu den Stammgästen und nutzten gerne den Service von Stallungen und einer Viehwaage in der Nachbarschaft. Am Syker Bahnhof entwickelte sich der wohl größte Viehumschlag in unserer Region, überwiegend als Schweinehandel. Das „Hoyaer Landschwein“ war deutschlandweit ein Begriff und versorgte von Syke aus per Bahn die Großstadt Bremen und vor allem das Ruhrgebiet. Diese Epoche ist längst Geschichte, die damaligen „Schweinerampen“ an den Bahnhöfen wurden fast alle abgerissen.

Es profitierten zwar alle Städte und Gemeinden des Landkreises von dem Bahnanschluss, und überall entwickelten sich kleine Gewerbegebiete in Bahnhofsnähe, doch die kleine Landgemeinde Kirchweyhe erhielt eine besondere Bedeutung für die Bahnstrecke.

Sonderstellung für Kirchweyhe

Durch die geografische Lage vor der Weser sowie die Entfernungen zum Ruhrgebiet und den Hafenstädten Bremen und Hamburg bot sich Kirchweyhe als idealer Standort für Zugzusammenstellungen, Lok- und Personalwechsel an. Schon um 1880 waren dort zahlreiche Loks stationiert und der Güterverkehr benötigte viel Personal. Ab 1907 musste die Bahnanlage vergrößert werden, zwei Ringlokschuppen entstanden und Menschen aus ganz Deutschland fanden in Kirchweyhe Arbeit. In der Gemeinde mit ursprünglich knapp 1800 Einwohnern entwickelten sich bis 1919 fast 1500 Arbeitsplätze. Alle Berufe, vom Elektriker, Klempner, Tischler und vor allem Schlosser waren erforderlich, um den Bahnbetrieb aufrecht zu erhalten. Dazu kamen das Zugpersonal, Schrankenwärter und Stellwerksbesatzungen. In der Blütezeit waren hier bis zu 88 schwere Dampfloks stationiert und 55 Kilometer Gleise verlegt.

Was fehlte, waren Wohnungen. Es entstand der Begriff „Strohdachhotel“, da viele Bahn-Beschäftigte bei Bauern in Stallungen und Scheunen übernachten mussten. In Gaststätten waren sie ebenfalls vorübergehend einquartiert, bis ab 1907 erste Siedlungen für das Personal entstanden. 1919 gründete sich eine Baugenossenschaft, die heute noch besteht und das Ortsbild geprägt hat.

Genauso wie die Eisenbahn sich entwickelte, verschwanden die Arbeitsplätze durch Veränderungen der Betriebsaufgaben wieder. 1927, 1947 und zu dem Ende der Dampflokära 1967 waren starke Einschnitte zu spüren. Inzwischen existieren in Kirchweyhe keine Arbeitsplätze an der Eisenbahn mehr und fast alle Betriebsgebäude wurden abgerissen. Der Bahnhof, ein inzwischen eingetragenes Baudenkmal, gehört seit 2006 der Gemeinde und wurde danach aufwendig restauriert.