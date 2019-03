13-Jährige schwer verletzt und sechs weitere Verletzte nach Unfall in Barver

Insgesamt sieben Personen wurden bei einem Autounfall in Barver verletzt. Darunter ein 13-jähriges Mädchen, dass mit einem Rettungshubschrauber zum Johannes Wesling Klinikum geflogen wurde.

Barver – Von Melanie Russ. Mit voller Wucht sind am Sonntagnachmittag zwei Auto im Kreuzungsbereich der B214 in Barver zusammengeprallt. Ein 13-jähriges Mädchen zog sich dabei schwere Verletzungen zu, wie die Polizei vor Ort mitteilte. Sie wurde nach der notärzlichen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber zum Johannes Wesling Klinikum in Minden geflogen. Sechs weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt und zum Teil in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Laut Polizei fuhr eine 35-jährige Frau aus Detmold mit ihrem Wagen auf der Barnstorfer Straße in Richtung Wagenfeld. Beim Überqueren der Kreuzung stieß sie laut Polizei scheinbar ungebremst mit dem Wagen eines 58 Jahre alten Mannes aus dem Landkreis Vechta zusammen, der mit seiner Tochter auf der B214 in Richtung Sulingen unterwegs war. Der Wagen der 35-Jährigen, in dem deren drei Kinder und deren Mutter saßen, schleuderte über eine Verkehrsinsel und kam unmittelbar vor einer Grundstücksmauer zum Stehen.

Neben der Polizei waren zwei Notärzte sowie fünf Rettungswagen im Einsatz. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 12.000 Euro.