125 Jahre zwischen Holz und Lack: Firmenjubiläum von Fricke und Dannhus

Von: Simone Brauns-Bömermann

Teilen

Fricke und Dannhus geht immer neue Wege: Die Lehrlinge Jan-Erik Tietkemeier (r.) und Lennard Hippe präsentieren eine Badewanne aus Holz. © Brauns-Bömermann

Fricke und Dannhus feiert mit Freunden auf dem Werftgelände in Hüde ihr 125-jähriges Bestehen.

Hüde / Lembruch – „Das Reisen führt uns auf uns zurück“, schrieb Schriftsteller Albert Camus. In Hüde steht ein schnittiges Boot, wie die Italiener sie lieben, mit Elektroantrieb. „Sein Name ist Camus – wie der französische Dramatiker“, sagt Jens Dannhus. Er feierte mit seiner Familie rückwärts und vorwärts gerichtet am Samstag das 125-jährige Firmenjubiläum der Werft Fricke und Dannhus mit Mitarbeitern, Lieferanten, Nachbarn und natürlich Kunden.

Die kommen aus aller Welt, weil die Boote von der Traditionswerft eben auch in alle Welt geliefert werden. Vornehmlich Jollenkreuzer und Segeljachten aus feinstem Holz – mit Liebe und Sachverstand gebaut. Bereits am Vormittag begrüßte die Eignerfamilie Herrmann und Jens Dannhus die Gratulanten, am Nachmittag ging die Party nahtlos in der neuen Halle auf dem Firmengelände in Hüde-Sandbrink mit Ständchen des Shanty Chors SVGL vom Segler-Club Dümmer weiter.

Seniorchef Hermann Dannhus (rechts) durfte zum Jubiläumsfest viele Hände schütteln: Kunde „Veltins-Peter“ mit Gattin vor ihrer Wunschjolle. © Brauns-Bömermann, Simone

Nachbarn, Hüder und Segler ließen sich eine persönliche Gratulation nicht nehmen. Der Betrieb und seine Menschen sind aus Hüde und Lembruch nicht wegzudenken und fest etabliert. Das ist sicher auch der Grund, warum im Team von Jens Dannhus als Bootsbauermeister im Betrieb allein vier junge Bootsbauer in unterschiedlichen Lehrjahren ausgebildet werden: Wie Jan-Erik Tietkemeier aus Preußisch-Ströhen, der täglich mit seiner 125er zur Arbeit kommt, Lennard Hippe aus Kirchlengern, Ammon Heine im ersten Lehrjahr aus Hüde und Ole Riedemann. Alle müssen nach Brake zur Berufsschule im Blockunterricht.

Was sie eint, ist der Geruch von Holz, Lack, viel Handwerk und Schönheiten, die bei ihrer Arbeit entstehen. Das kann dann auch die Holzbadewanne aus Wenge sein oder die Camus als Elektro-Gleiter. Im Team um Herrmann und Jens Dannhus sind in der Werft und im Geschäft in Lembruch 15 Mitarbeiter beschäftigt. „Alles, was Ihr anfasst an Holz, wird zu Gold“, sagt der Kunde Peter aus Dümmerlohausen. Er hat dort einen S-Jollenkreuzer liegen.

Boote und die Menschen, die sie bauen und lieben, sind Weggefährten. Die Familie Dannhus hat sich dem Bauen von Schiffen und dem Segelsport verschrieben. Das Firmenmotto „Bootsbau in Perfektion“ lebt. Nach dem Jubiläum ist vor dem Jubiläum.