„Hau ab!“: Kanzler Olaf Scholz gegen lautstarke Zwischenrufer

Nur noch lächerlich diese SPD in Bremen und in Deutschland. Ein lächerlicher Bovenschulte, der seit 4 Jahren die Bremer verarscht und ein vergesslicher Steuerbetrüger aus Hamburg. Einfach nur noch zum Kotzen.

Nachtrag: O. Scholz ist der perfekte Nachfolger von dem kriminellen G. S., dem Freund vom Massenmörder und Kriegsherrn Putin.

O. Scholz ist ein Lügner mit andauernden Gedächtnisverlust.

Wie kann es dazu kommen, das in DE seit G. Schröder nur noch Idioten im Kanzleramt sitzen?

Man muss ja befürchten, dass Bovenschulte Nachfolger von Scholz wird. Das wäre dann der erste singende Kanzler, der genauso schlecht Gitarre spielt wie singt. Singen kann man das ja nicht nennen. Es ist nur ein idiotisches Geheul - wie seine bürgerfeindliche Politik in dieser verdreckten Stadt. Wie kommt der Bovenschulte darauf, dass Bremen ein saubere Stadt ist? Kommt er aus dem Rathaus gar nicht mehr raus und sieht alles nur in rot-grün?

Bremen ist in den letzten Jahren immer mehr ruinös geworden - dank SPD und GRÜNEN.

Bovenschulte, Schäfer und Stahmann sollen sich in Gröpelingen, in Tenever, in Walle, in Huchting, am Hauptbahnhof, im Viertel umsehen: Kriminalität - Müll und Dreck allerorten.