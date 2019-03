Zwischen Stau und Brexit

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „2018 war ein erfolgreiches Jahr für die Wirtschaft in Bremen.“ So kann man es zusammenfassen, und so machte Handelskammer-Präses Janina Marahrens-Hashagen es am Freitag auch. Gemeinsam mit Hauptgeschäftsführer Dr. Matthias Fonger stellte sie den 56-seitigen Jahresbericht der Kammer vor.

„Wirtschaftliche Dynamik auf solidem Niveau“ – das ist das Motto. 2018 sei vor allem in der zweiten Jahreshälfte von einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums geprägt gewesen, hieß es im Haus Schütting, dem Sitz der Kammer. „Die Binnennachfrage blieb dabei robust, Probleme bereiteten die weniger stark steigenden Exporte.“

Apropos Export – für den Hafen-, Industrie- und Handelsstandort Bremen schon immer ein lebenswichtiges Thema. Und nun: der Brexit! „Der Brexit führt zu großer Verunsicherung in unserer Unternehmerschaft“, so Marahrens-Hashagen. „Was passiert jetzt bei Frau May, wie können wir den Handel stattfinden lassen? Wie können wir reagieren?“ Nun, all das lässt sich noch nicht endgültig beantworten – nicht gerade glücklich, wenn man planen muss. Zehn Prozent der bremischen Unternehmen treiben Handel mit dem Vereinigten Königreich.

Für weitere Belastungen wie höhere Zölle (und dadurch sinkende Umsätze) sorgen die Handelskonflikte der USA mit China und der EU. Marahrens-Hashagens Rat in dieser Lage: „Alle zur Europawahl gehen, alle zusammenhalten in dieser Gemengelage.“ So sieht es auch Fonger: „Wir rufen auf zur Vernunft, zu einer vernünftigen Handelspolitik. Gegen Protektionismus, gegen Nationalismus. Geht zur Europawahl, wählt vernünftige Parteien.“

Konflikte gibt es aber auch in Bremen – etwa wegen der Höhe der Gewerbesteuer. Der rot-grüne Senat hatte ja angekündigt, den Hebesatz wieder abzusenken, wenn die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs Bremen ab 2020 mehr finanziellen Spielraum erlaubt. „Wir werden 2020 daran erinnern“, kündigt Präses Marahrens-Hashagen vorsichtshalber schon einmal an.

Im Wettbewerb mit dem Umland seien die Bremer Sätze ein Nachteil für die Hansestadt. „Die Gewerbesteuer ist im Umland deutlich niedriger“, so Marahrens-Hashagen am Freitag.

Ein weiteres Reizthema, wen wundert‘s, ist die Verkehrspolitik. Erst am Donnerstagabend war der Verkehr in Bremen wieder einmal komplett zusammengebrochen, nicht einmal in öffentlichen Verkehrsmitteln ging es mehr voran. Staus allerorten. Auslöser waren dieses Mal Verkehrskontrollen an der B 75 (im Zusammenhang mit einem länderübergreifenden Einsatz). Aber was auch immer der Auslöser ist: „Wir müssen sehen, dass wir mobil in unserer Stadt bleiben, Infrastruktur entwickeln, dass nicht alle abends frustriert im Stau stehen.“ So sieht es Janina Marahrens-Hashagen.

Konflikte gibt es auch um das Projekt Offshore-Terminal in Bremerhaven (OTB), die Grünen haben sich von dem Schwerlasthafen für Windenergieanlagen bereits verabschiedet. Die SPD ist weiter dafür. Die Handelskammer ist es ebenfalls. Das sei „weiter ein wichtiges Projekt“, so Hauptgeschäftsführer Fonger. „Der Ausbau der Hafeninfrastruktur im südlichen Teil Bremerhavens ist wichtig.“ Ob das Seestadt-Projekt am Ende als Schwerlasthafen oder doch als reiner Offshore-Windenergie-Hafen umgesetzt werde, das sei eine „politische Entscheidung“.