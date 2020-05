Innenstadt: Es kommt Leben ins „Johann-Jacobs-Haus“

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Verführerischer Kaffeeduft lockt bereits in den „Jacobs Heritage Store“. Foto: KUZAJ

Bremen – Mit 150 Gästen war es im Januar gefeiert worden, das Richtfest am „Johann-Jacobs-Haus“ in der Bremer Innenstadt. Das war vor Corona. Heute undenkbar, solche Menschenmassen so dicht beieinander. Exakt 125 Jahre waren an jenem Tag vergangen, seit sich Johann Jacobs (1869 bis 1958), Spross einer Borgfelder Bauernfamilie, anno 1895 mit einem – wie es damals hieß – „Specialgeschäft in Caffee, Thee, Cacao, Chocoladen, Biscuits“ selbstständig gemacht hatte. Die Geschichte begann am Domshof, die Obernstraße aber wurde später zum Stammsitz des weltbekannten Kaffeeunternehmens. Und genau hier hat Investor Dr. Christian Jacobs mit dem „Johann-Jacobs-Haus“ den Stammsitz nun wieder zum Leben erweckt.