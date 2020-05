Ohne Vernissage und mit Mund-Nasen-Schutz

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ So sieht es aus, das gemalte Seemannsgarn des Künstlers „Nagelritz“. Foto: NAVIGO/HAFENMUSEUM

Bremen – Ausstellungseröffnung ohne Vernissage – ja, so etwas gibt es jetzt, schließlich leben wir in Corona-Zeiten. Da wird so manche Rede nicht gehalten, so manches Fest nicht gefeiert. Unter dem Titel „Natur?!“ eröffnet zum Beispiel die Produzentengalerie „Kunstmix“ an der Kolpingstraße im Schnoor am Sonntag, 31. Mai, ihre neue Ausstellung. Das geschieht in der Zeit von 15 bis 17 Uhr – allerdings eben „wegen der Coronaschutzmaßnahmen ohne Vernissage“, so Martin Koroscha vom „Kunstmix“-Team. Und weiter: „Einlass nur mit Beachtung der Abstandsregeln und einem Mund-Nasen-Schutz.“