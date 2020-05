Heiß begehrte Privatkonzerte

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Klavierstücke mit Nummern: Hochschul-Dozent Juan María Solare, Pianist und Komponist, hat ein neues Album veröffentlicht. Foto: SOLARE/HFK

Bremen – „Wir sind noch da“, sagt Ida Büssing von der Villa Sponte (Osterdeich) – und kündigt etwas in diesen Tagen höchst Außergewöhnliches an. Eine Kulturveranstaltung! Stephan Schrader („Cello-Loop“), Cellist der Deutschen Kammerphilharmonie und in der Villa Sponte bereits mit verschiedenen Programmen aufgetreten, gibt dort „1:1-Konzerte“. Zehn bis 15 Minuten lang und für jeweils nur einen Zuhörer. Dann Pause. Und das nächste Privatkonzert gegen Spende. Das Programm? „Entscheidet der Musiker im Moment der Begegnung.“ Der Bedarf an solchen Begegnungen, er scheint groß zu sein. Kaum nämlich hatte Büssing die „1:1-Konzerte“ im Sponte-Newsletter erwähnt, da waren sie auch schon ausgebucht. Eine schöne und in coronaregelkonforme Konzertidee, die Applaus verdient. Also: Zugabe, bitte!