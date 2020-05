„Kunst to go“ in Gröpelingen

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ „Kunst to go“ bietet der Verein „Kultur vor Ort“ den Kindern in Gröpelingen während der Corona-Zeit an – in einer Tüte mit Kunstmaterialien und Anleitungen zum Mitnehmen. Foto: KULTUR VOR ORT

Bremen – Kinderförderung mit Kunstprojekten – nicht so ganz einfach in der Corona-Zeit mit ihren vielen Abstandsregeln, Ein- und Beschränkungen. Workshops und Kurse sind praktisch nicht möglich, schon gar nicht für Kinder. Und so hat man sich jetzt etwas einfallen lassen im Kinderatelier „Roter Hahn“ in Gröpelingen. Der Verein „Kultur vor Ort“ bietet den Mädchen und Jungen dort jetzt „Kunst to go“ an – in Tüten.