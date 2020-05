Zwei Duos für den Morgen

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Vier für „Bremen Eins“ – links oben Jens-Uwe-Krause, links unten Katharina Guleikoff, rechts oben Britta Uphoff, rechts unten Marcus Rudolph. Foto: RB/HORNUNG

Bremen – Alles neu macht der Mai. . . das gilt auch im Radio, wie jetzt auf „Bremen Eins“ deutlich zu hören ist. Und das schon am frühen Morgen. Die Morgensendung nämlich, die ist anders geworden. Da gibt es jetzt das, was Hörfunkleute „Doppelmoderation“ nennen – es sind immer zwei Moderatoren zu hören, so eine Art Synchronspringen am Mikrofon. Für den Hörer ist das nett.