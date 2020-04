Klimawandel im Kinderbuch

Bremen – Klimaschutz – eben noch ein (fast) alles beherrschendes Thema, jetzt von Corona aus den Schlagzeilen verdrängt. Aber dennoch ist das Klimathema nicht weg; die anhaltende Trockenperiode in diesem Frühjahr ist nur ein Hinweis darauf.

Klimaschutz ist längst auch ein Kinderbuchthema. Und eines dieser Kinderbücher kommt jetzt aus Bremen: „Mats Möwe auf großer Klimamission“, geschrieben von der Bremer Umweltwissenschaftlerin und Autorin Denise Müller-Dum, klar und schön illustriert von der Grafikerin Kathrin Lauckner. Erschienen ist das Buch im Schünemann-Verlag. Es hat 55 Seiten und kostet 16,90 Euro.

Klimawandel? Gibt’s doch gar nicht! Diese Behauptung ist der Ausgangspunkt der Geschichte, die am Nordseestrand beginnt. Mats sieht es anders. Drei seiner Artgenossen aber glauben eben nicht an die Erderwärmung und ihre Folgen. Steigender Meeresspiegel? Wetterextreme? Schmelzendes Eis? Alles Einbildung, und schon gar nicht die Schuld der Menschen, behaupten Tammo, Fred und Ursula. Mats macht das sauer. Und er lässt sich etwas einfallen. Nein, keine Demo. Mats nimmt die drei Klimawandelskeptiker mit auf eine spannende Reise um die Welt und zeigt ihnen, was er meint – am Nordpol, auf Hawaii, in Bangladesch. Stets geht es auf dieser Reise auch um Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels. Man ahnt‘s – all das soll nicht allein skeptische Möwen überzeugen, sondern auch Menschen. . .

Die Geschichte richtet sich an Leser, die für „Fridays for Future“ noch zu klein sind – gedacht ist das Buch für Kinder ab acht Jahren. In der Schule zum Beispiel werden auch sie schon mit dem Klimathema konfrontiert. Gut also, dass in diesem Buch nicht nur die Geschichte von Mats steht, sondern auch ein paar Begriffe kindgerecht erklärt werden. Begriffe, die wieder und wieder auftauchen: Meeresspiegel, Treibhauseffekt, Klimamodell.

Am Schluss des in vielen Details liebevoll gestalteten Bands hat Nordseemöwe Mats auch noch ein paar Tipps für die junge Leserschaft parat – es geht um klimaschonendes Verhalten im Alltag. Richtig lüften, öfter mal mit dem Rad fahren, Plastikverpackungen vermeiden. Das klingt alles sinnvoll und durchaus kindgerecht. Grenzwertig allerdings wird‘s beim Punkt Ernährung. Muss man Achtjährigen wirklich schon eintrichtern, dass sie aus Klimagründen weniger Fleisch und weniger Milchprodukte essen sollen? Nein, das ist übertrieben. Kinder lassen sich durch so etwas leicht beeindrucken. Wem hilft‘s aber, wenn sie fortan Joghurt, Bockwurst und Milch mit schlechtem Gewissen als Belastung erleben? Den Kindern nicht, dem Klima wohl auch nicht. Da hätte Mats besser mal den Schnabel gehalten. THOMAS KUZAJ