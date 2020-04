Balkongymnastik und Innenhof-Quizshow

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Bühne frei für Balkongymnastik mit den Machern von „Hood Training“ – hier aufgenommen beim Workout an der Hafenpassage in der Überseestadt. Foto: GEWOBA

Bremen – Mahndorf, Lesum, Blockdiek. Live-Musik, Tanzcafé, Training. In ganz Bremen lässt die Gewoba dieser Tage Innenhöfe zu Bühnen werden. „Eigentlich starten im April die ersten Balkon-Pflanzaktionen und zeitgleich lädt die Gewoba ihre Mieter zu Frühlingsfesten ein“, so Sprecherin Christine Dose. „Das Unternehmen fördert im Rahmen seiner sozialen Verantwortung in den Quartieren Kultur, Sport und nachbarschaftliche Begegnungen.“ Aber in diesem Jahr ist eben alles anders.