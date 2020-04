Bremen – Kommt eine Maskenpflicht? Ob Pflicht oder nicht: Schutzmasken sind ein dieser Tage stark gefragter Artikel. Vielerorts werden sie genäht – auch in Bremen. Der FDP-Bürgerschaftsabgeordnete Magnus Buhlert etwa hat sich an die Nähmaschine gesetzt. Das Ergebnis: Mundschutz mit maritimer Anmutung, sprich: mit kleinen Ankern drauf. „Da hat sich der Handarbeitsunterricht doch noch bezahlt gemacht“, kommentiert Buhlert sein Schaffen auf Facebook.

Janine Jaeggi, künstlerische Leiterin des Bremer Samba-Karnevals, und ihr Partner Martin Sasse haben in ihrer Firma „Stelzen-Art“ eigentlich das ganze Jahr über mit farbenprächtigen Kostümen zu tun. Nun werden auch hier Masken genäht. Mal mit Zebras drauf, mal im Partnerlook – da kommt viel Phantasie in die Sache. Motto: wenn man sie schon braucht, dann sollen die Masken wenigstens gut aussehen! Auf Facebook postet Jaeggi regelmäßig, was in ihrem Atelier so entstanden ist. Verschickt werden die Masken dann per Post – gegen eine Spende für „Stelzen-Art“, denn gegenwärtig haben die Künstler ja keine Auftrittsmöglichkeiten. Richtwert: ab 15 bis 20 Euro pro Maske. Die zweilagigen Masken aus dem Atelier von „Stelzen-Art“ haben oben eine Öffnung, in die ein Taschentuch oder ein Filter gelegt werden kann. Und sie haben neben leichten Gummibändern (für die Ohren) ein weiteres Band, damit man sie am Hals hängen lassen kann, wenn man sie mal abnimmt. „Eine Maske immer wieder in einer Tasche zu verstauen, fanden wir unpraktisch“, so Jaeggi.

Auch in der Theaterschneiderei der Bremer Shakespeare-Company entsteht „Behelfs-Mund-Nasen-Schutz“ (so der Maskenname im schönsten Behördendeutsch) – auf Bitten der Kulturbehörde und zur Unterstützung des Gesundheitsamts. Und auch die Schneiderei im Theater Bremen versorgt den Corona-Krisenstab des Landes Bremen mit Masken. Dafür wurden hier extra Stoffspenden gesammelt – und es kam einiges zusammen. Claudia Hartmann, Leiterin der Kostümabteilung: „Ich bin überwältigt von der Spendenbereitschaft. Es sind auch schöne bunte Stoffe darunter, was beim Nähen und Tragen einfach etwas mehr Freude bereitet.“ Theater und Masken gehören eigentlich ohnehin zusammen. In normaleren Zeiten allerdings mit deutlich anderen Masken. . .

Um 5 000 Masken für die Feuerwehr kümmern sich derweil Modedesign-Studenten der Hochschule für Künste, denn: „Die Feuerwehr organisiert den Zivil- und Katastrophenschutz“, so Nicola Essig, Leiterin der Modewerkstatt. „Sie verteilt die Masken an Stellen, wo sie gebraucht werden, beispielsweise Polizei oder Diakonie.“

Die chinesische Community in der Hansestadt engagiert sich ebenfalls. Chinesen in Bremen, ehemalige Bremer Studenten aus China und Geschäftsleute in China haben sich dieser Tage zusammengefunden und Sachspenden mit dringend benötigter Schutzausrüstung für das Bremer Gesundheitssystem gesammelt. Mit Unterstützung durch die Wirtschaftsförderung (WFB) haben sie nun sie eine erste Teillieferung von insgesamt 5 000 Mundschutzmasken aus China eingeflogen – und dem Krisenstab der Hansestadt übergeben.

„Diese Welle der Solidarität macht mich sehr stolz und zeigt die tiefe Verbundenheit und engen Beziehungen, die Chinesen zu Bremen pflegen und für die wir sehr dankbar sind“, sagte Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke). „150 chinesische Unternehmen sind in Bremen ansässig, ungefähr 500 Bremer Unternehmen in China aktiv – mit vielen lokalen Beschäftigten. Dass diese sich nun selbstständig organisieren, um uns mit dringend benötigten und auf dem freien Markt schwer zu beschaffenden Materialien zu versorgen, freut und berührt uns sehr“, so WFB-Chef Andreas Heyer. THOMAS KUZAJ