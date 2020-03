„Unendliche Geschichte“ und „Daily Shakespeare“

Sächsischer Shakespeare: Erik Roßbander trägt in der Video-Reihe der Company Shakespeares 18. Sonett in einer besonderen Fassung vor. Foto: SCREENSHOT

Bremen – Theater, Museen, Kinos – alles geschlossen. Viele freie Künstler, viele Einrichtungen kämpfen in der Corona-Zeit ums Überleben. Viele versuchen auch, ihr Publikum online zu erreichen. Das ersetzt keinen Theaterabend und keinen Museumsbesuch, aber es kann ein Weg sein, miteinander in Verbindung zu bleiben.

Live-Musik im Internet, das hat sich schon herumgesprochen. Aber es gibt zum Beispiel auch Lesungen. Der Bremer Künstler Sönke Busch liest jeden Abend in seinem Atelier im Viertel aus der „Unendlichen Geschichte“ von Michael Ende vor – zu sehen auf Facebook, wo er auch einen digitalen „Hut“ für Spenden herumgehen lässt. Der Bremer Schlagzeuger und Percussionist Maximilian Suhr trommelt auf Facebook und stellt dabei neue Songs vor. Die Werkschau Böttcherstraße zeigt im Netz jeden Tag „besondere, witzige, sinnvolle und sinnfreie Dinge, die den Alltag etwas schöner machen“. Und, und, und.

Theater gibt es auch – in gewisser Weise jedenfalls. Die Bremer Shakespeare-Company am Leibnizplatz in der Neustadt zum Beispiel hat sich dafür ein eigenes Format ausgedacht. Auf ihrer Homepage (https://www.shakespeare-company.com) präsentiert die Company „Daily Shakespeare“, die tägliche Dosis Shakespeare als „Anti-Langeweile-Programm“. Das ist mal ein Blick hinter die Kulissen, etwa ein Rundgang durch das Lager, und dann wieder ein Spendenaufruf für freischaffende Künstler – die Company hat ein Spendenkonto für freie Künstler eingerichtet.

Am Freitag kam bei „Daily Shakespeare“ ein weiteres Highlight hinzu. Company-Schauspieler Erik Roßbander trägt in dem Video Shakespeares berühmtestes Sonett vor, das 18. Sonett („Shall I compare thee to a summer’s day. . .“ und so weiter). Er liest aber weder das englische Original noch eine hochdeutsche Übertragung, sondern – und jetzt halten Sie sich bitte fest – eine sächsische Fassung. Das ist für norddeutsche Ohren nicht ohne eine leise Komik, aber vor allem ist es: anrührend.

Und ohne „Daily Shakespeare“ hätte man es womöglich nie zu hören bekommen. Kurzum: eine wunderbare Reihe, die sich die Company da hat einfallen lassen. Ach, ein kleiner Hinweis noch: Roßbander kann so gut Sächsisch, weil er in Dresden geboren wurde. THOMAS KUZAJ