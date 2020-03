Friedenspreis für Werder und Landessportbund

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Übergabe im „Wuseum“: Klaus Hübotter und Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald. Foto: OLIVER SOLLER

Bremen – In Corona-Zeiten fallen auch Preisverleihungen – wenn es denn überhaupt dazu kommt – anders aus als sonst, ganz anders. Aktuelles Beispiel: zum nunmehr 38. Mal haben die Freunde und Förderer der Villa Ichon (Goetheplatz) ihren „Kultur- und Friedenspreis“ vergeben. Allerdings eben ohne die ursprünglich geplante Feier im Bremer Rathaus. Sondern in kleinem Rahmen, mit Sicherheitsabstand – in Werders „Wuseum“.