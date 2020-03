Übersee-Museum: Neuer Leiter für die Handelskunde

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Die Globalisierung und ihre Bedeutung für Bremen – das Thema von Jan Christoph Greim, jetzt Handelskunde-Leiter im Übersee-Museum. Foto: ÜBERSEE-MUSEUM/BEINHORN

Bremen – Mit einer Fotoausstellung über Bremens Häfen hatte sich der Historiker Dr. Hartmut Roder, lange Zeit Leiter der Abteilung Handelskunde des Übersee-Museums und heute beim Bremer Entwicklungshilfeprojekt „Borda“ engagiert, aus dem Museum in den Ruhestand verabschiedet. Das war 2017. Jetzt, 2020, gibt es einen Nachfolger – in einem finanziell gebeutelten Bundesland kann so etwas schon mal ein wenig dauern.