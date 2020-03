Bremer Krimiautorin schreibt unter drei Namen

Bremen – Dreimal ist Bremer Recht, heißt es ja. Und so tritt die Schriftstellerin Liliane Skalecki, Ehefrau des Bremer Landeskonservators Professor Georg Skalecki, inzwischen unter drei Namen auf – eben als Liliane Skalecki, aber auch als Liliane Fontaine und als Lili Andersen.

Die Krimiautorin und Kunsthistorikerin wurde in Saarlouis im Saarland, in der deutsch-französischen Grenzregion also, geboren. Seit 2001 lebt sie mit ihrer Familie in Bremen. Ihre Kriminalromane aber spielen oft im französischen Raum. So ist es auch dieses Mal wieder.

Am 6. April nämlich veröffentlicht Liliane Skalecki unter ihrem Geburtsnamen Fontaine im Piper-Verlag den nunmehr dritten Band der Reihe um die Untersuchungsrichterin de Boncourt: „Die Richterin und der Kreis der Toten“ (352 Seiten, Preis: zehn Euro). Die im Languedoc, Südfrankeich, angesiedelte Geschichte dreht sich um eine Reihe von Todesfällen, die – wie sich herausstellt – eng miteinander verwoben sind. Zugleich kommen die ersten beiden Bände der Reihe als „durchgesehene Neuauflagen in neuer Aufmachung“ heraus, so die Autorin. Und dann? „Band 4 ist fast abgeschlossen, die Richterin ermittelt in einem Elite-Internat in Nîmes.“

Zudem hat die Autorin eine neue Reihe in Arbeit, die den französischen und den norddeutschen Raum miteinander verbindet. Unter dem Pseudonym Lili Andersen schickt Fontaine-Skalecki ab Februar 2021 (geplanter Erscheinungsdatum) die Elsässerin „Louise Dumas“ an der Nordsee auf Verbrecherjagd. Der Premieren-Band wird im Heyne-Verlag (Random House) erscheinen, sagt die Autorin. „Der erste Band ist zu zwei Dritteln fertig.“ Ansonsten gelte: „Eins ist sicher: Wo Liliane Fontaine oder Lili Andersen draufsteht, ist immer Liliane Skalecki drin!“ THOMAS KUZAJ