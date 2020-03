„Stelzen-Art“ reagiert mit Kunst auf Corona

Bremen – Während manche Menschen Nudeln, Konserven und Toilettenpapier horten, haben andere ganz andere Sorgen. Zum Beispiel in der freien Kulturszene. Janine Jaeggi, künstlerische Leiterin des Bremer Samba-Karnevals, zum Beispiel kämpft schon das ganze Jahr mit Corona-Einbrüchen. Mit ihrer Firma „Stelzen-Art“ sollten Jaeggi und ihr Partner Martin Sasse eigentlich eine Woche lang beim chinesischen Neujahr auftreten – daraus war schon nichts geworden.

„Stelzen-Art“ ist weit über Bremen und Deutschland hinaus bekannt für spektakuläre Kostüm-Auftritte von phantasievollen und farbenprächtigen Stelzen-Wesen – Blütenprinzessinnen, verspielte Drachenreiter und betörende Meerjungfrauen gehören ebenso dazu wie „freche Flamingos“ und „kosmische Vögel“.

Doch seit der abgesagten China-Tour im Januar ging und geht es praktisch im gleichen Stil weiter – Aufträge storniert, Auftritte gestrichen. „In Stundentakt erreichen uns die Absagen von bestehenden und kommenden Veranstaltungen“, hieß es erst vor ein paar Tagen. Und aktuell: „Jetzt wären wir gerade in Südfrankreich und nächste Woche bei der Formel 1 in Bahrain“, wie Jaeggi auf Facebook schreibt. In Gesprächen geht es jetzt schon um Auftritte und Termine, die für den Sommer geplant waren, ergänzt sie am Telefon.

Was macht „Stelzen-Art“ nun, wie gehen die Künstler mit der Situation um? Es folgt eine Art Trotzreaktion – positiver, kreativer Trotz, wenn man so will: „Wir machen einfach das, was uns glücklich macht! Wenn schon nicht draußen in der großen Welt, dann doch im kleinen Rahmen im Atelier.“

Sprich: Arbeit an neuen Kostümen. Jaeggi: „Unser neues Kostüm wird ,Corona‘ heißen. Die Krone.“ Denn: „Die Krise wird vorbeigehen und wir werden mehr strahlen und mit uns die Kunst, weil wir es geschafft haben, Menschen zu bleiben, die füreinander da sind.“ Und das ist doch wirklich mal eine andere Botschaft als das Horten von Nudeln und Konserven. THOMAS KUZAJ