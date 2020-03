Corona statt Kultur

Bremen – Absagen, Schließungen, Verschiebungen – Corona beherrscht auch die Kulturlandschaft. Ein paar Ausnahmen gibt es zwar, aber nur wenige. Nun denn, nach dem Übersee-Museum (bis zum 29. März) hat jetzt auch das Focke-Museum in Schwachhausen geschlossen – „bis auf Weiteres“, wie eine Sprecherin am Montag sagte. Und auf jeden Fall (wie beim Übersee-Museum) erst einmal bis zum 29. März: Bis dahin sind sämtliche Führungen, Workshops und Kinderaktionen gestrichen.

Keine Ermittlungen im Kriminaltheater

Das Bremer Kriminaltheater stellt seinen Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung ein – zunächst bis zum 27. März. „Wir haben lange gezögert, bis wir uns zu diesem Schritt entschlossen haben, denn die gegenwärtige Situation im Schatten des Virus stellt auf der einen Seite eine erhebliche Gefährdung unserer Institution dar, ist aber auch eine Katastrophe für die bei uns beschäftigten freiberuflichen Künstler“, so Ralf Knapp und Perdita Krämer vom Kriminaltheater. Denn: „In der freien Kulturszene kommt niemand für die Einnahmeausfälle auf; es hat aber auch schlicht niemand, egal ob Institution oder Individuum, Rücklagen, aus denen sich eine einnahmenlose Zeit überbrücken ließe.“

Dom streicht Konzerte

Eine – so die Ankündigung – „ganz schön schräge literarisch-musikalische Melange“ wollten der Autor Michael Augustin und der Musiker Uli Sobotta am Donnerstag, 26. März, in der Kulturkirche zu Gehör bringen. Der Abend fällt aus.

Genauso wie eine Lyrik-Lesung mit Thomas Roth im Rahmen der Holzskulpturen-Ausstellung des Bremer Künstlers Gunther Gerlach im St.-Petri-Dom, die für Dienstag, 17. März, geplant war. Konzerte gibt es im Dom auch nicht mehr. „In Folge der Corona-Entwicklungen wird die Dommusik bis einschließlich Ostern pausieren“, so Martina Lange, die Leiterin der Domkanzlei. „Proben und Konzerte finden in dieser Zeit nicht statt.“

„Körpernetze“ weiter zu sehen

Die Villa Sponte am Osterdeich sagt alle Abendveranstaltungen bis zum 31. März ab. Die aktuelle Ausstellung „Körpernetze“ ist aber „weiterhin zu den üblichen Öffnungszeiten dienstags, sonnabends und sonntags von 15 bis 18 Uhr zugänglich“, so ein Sprecher am Montag. Auch die Führung mit der Künstlerin Friederike Kahle-Nicolaides am Sonntag, 22. März, bleibt im Programm (Beginn: 15 Uhr).

Geschlossen sind hingegen – wie berichtet – die Publikumsbereiche sämtlicher Standorte der Bremer Stadtbibliothek. Das gilt zunächst bis einschließlich Donnerstag, 26. März. Die Busbibliothek stellt ihren Betrieb bis 14. April ein. Auch die Publikationsausgabe der Landeszentrale für politische Bildung (Birkenstraße) bleibt zunächst einmal geschlossen.

„Favourites Film-Festival“ fällt aus

Das für die Zeit vom 1. bis zum 5. April im Cinema Ostertor geplante „Favourites Film-Festival“ fällt wegen der Corona-Krise aus. „Ob eine Verschiebung des Festivals auf einen späteren Zeitpunkt möglich sein wird, hängt neben der Gesamtentwicklung auch von den finanziellen Konsequenzen der Absage ab, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht im Detail absehbar sind“, hieß es am Montag weiter. „Wir bedauern die Situation sehr, sehen sie aber als absolut alternativlos an. Wir werden versuchen, unser Publikum über die sozialen Medien weiterhin mit Filmtipps für zu Hause zu versorgen und drücken die Daumen, dass wir uns bald gesund im Kino wiedersehen“, so die Festival-Leiterinnen Anna Jurzik und Paula Syniawa.

Ausstellung ohne Eröffnung

Die Eröffnung der Fotoausstellung „Township Life“ in der Bremer Jugendherberge (Kalkstraße 6) ist am Montag ausgefallen. Gleichwohl hängen die Bilder in den Räumlichkeiten. Für sechs Wochen stellt der gemeinnützige Verein Ubomi, der sich um arme und verwaiste Kinder in den Townships von Kapstadt in Südafrika kümmert, die Fotografien aus.

Die Konrad-Adenauer-Stiftung sagt sämtliche Veranstaltungen bis Ende April ab, so Dr. Ralf Altenhof, Leiter der Stiftung in Bremen. Die für den 21. März angekündigte „Milonga Hemelingen“ im Bürgerhaus Hemelingen fällt auch aus – wie die dreitägige „Nacht der schönen Künste“ im Schnoor (20. bis 22. März). Ute Bescht und Ruth Cordes, die Organisatorinnen, haben sie auf den 11. bis 13. September verschoben.