ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ „Gemaltes Seemannsgarn“ präsentiert der Bremer Künstler Nagelritz im Hafenmuseum. Foto: HAFENMUSEUM

Bremen – „Bullaugenblicke“ präsentiert der durch und durch maritim geprägte Bremer Künstler Nagelritz an einem wahrlich passenden Ort – im Hafenmuseum im Speicher XI (Überseestadt) nämlich. Wo auch sonst. Bei den „Bullaugenblicken“ handelt es sich, wie vorab durchsickerte, um „gemaltes Seemannsgarn“. Nagelritz eröffnet seine Ausstellung am Sonntag, 15. März, um 11 Uhr. Als Redner kommt – neben Nagelritz höchstselbst – auch der Regisseur und Autor Manfred Bekker an Bord. Die Schau dauert dann bis zum 3. Mai.