Skulpturen und Gemälde erzählen Geschichten

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Geschichten erzählt der Bildhauer, Maler und Dichter Lebuin D‘Haese mit seinen Werken. Foto: GALERIE MÖNCH

Bremen – Lebuin D‘Haese ist ein Geschichtenerzähler – und er erzählt seine Geschichten auf vielerlei Weise. Als Bildhauer, als Maler, als Dichter. Skulpturen, Malerei und Poesie des 1956 in Sint-Niklaas in der belgischen Provinz Ostflandern geborenen Künstlers präsentiert jetzt die Galerie von Christine und Jochen Mönch an der Oberneulander Landstraße 153.