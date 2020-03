Körper und Netze erobern den Raum

Bremen – „Körpernetze“ webt, spinnt und spannt die Künstlerin Friederike Kahle-Nicolaides in der Villa Sponte am Osterdeich 59b. „Körpernetze“, das ist der Titel ihrer Ausstellung, die dort bis einschließlich Sonntag, 29. März, zu sehen ist – und zwar dienstags, sonnabends und sonntags jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Leben in der vernetzten Welt: „Netze fangen ein, dehnen sich, tragen. Die grobmaschigen, flächigen textilen Arbeiten halten ihren jeweiligen Inhalt zusammen“, heißt es in einer Vorschau über die „Körpernetze“ von Kahle-Nicolaides. Und weiter: „Körpernetze bezeichnen in der Geometrie aufgeschnittene und in der Ebene ausgebreitete Körper, Baupläne für plastische geometrische Gebilde. Das Wort ,Netz‘ scheint sich gegenwärtig selbstverständlicher der digitalen Welt zuzuordnen als der Welt der Dinge und lebendigen Beziehungen.“

Die Künstlerin arbeitet mit all diesen Aspekten – und den Verbindungen der Begriffe „Netz“ und „Körper“. Ihre dreidimensionalen Objekte haben ihren Ursprung im Zweidimensionalen, in der Zeichnung. Die Linien der Zeichnung verwandeln sich mit Faden, Schnur und Draht in greifbare und raumgreifende Objekte. „Die Faszination liegt für mich in der Verwandlung von Materie in etwas ganz Neues, in einen Gegenstand, der fassbar ist, begreifbar. Das Prinzip bleibt die Linie, der Faden zeichnet im Raum“ – so formuliert es Friederike Kahle-Nicolaides, 1954 in Hannover geboren, auf ihrer Homepage. Die Künstlerin studierte an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf.

Winners „Fragen an die Stadträume“

Szenenwechsel – von der Villa Sponte in die Villa Ichon (Goetheplatz). Unter dem Titel „Berlin – Paris: Urbane Strukturen“ sind dort bis zum 9. April Arbeiten des Malers und Grafikers Professor Gerhard Winner zu sehen. Mit Stadtstrukturen beschäftigt sich Winner, Jahrgang 1936, seit Kindertagen – ausgehend vom Krieg: „Im Oktober 1944 erlebte ich als Achtjähriger die Zerstörung meiner Heimatstadt Braunschweig.“ Seither haben „Fragen an die Stadträume“ wieder und wieder seine künstlerische Arbeit geprägt. THOMAS KUZAJ