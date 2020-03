„Women in (e)motion“: Auftakt am Frauentag

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Folk, Blues und Soul vereint das Trio von und mit Celeigh Cardinal aus Kanada. Foto: MEGAN KEMSHEAD/TRADITION & MODERNE

Bremen – Am Internationalen Frauentag beginnt es in diesem Jahr wieder, das Festival „Women in (e)motion“ – am Sonntag, 8. März, also. Das 1988 gegründete Bremer Festival soll „das musikalische Schaffen von Künstlerinnen aus den unterschiedlichsten Genres“ in den Fokus rücken, wie es bei den Organisatoren heißt. Es geht darum, „Lust auf Entdeckungen zu machen“, so Volker Steppat von der Agentur „Tradition & Moderne“. Und das ist sehr gut gelungen in den vergangenen 32 Jahren – mit Wirkung weit über Bremens Grenzen hinaus. Sieben Konzerte in Bremen und „umzu“ bilden dieses Mal das Programm – vorwiegend sind es Deutschland-Exklusiv-Auftritte.