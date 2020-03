Eine dreitägige Kunst-Nacht im Schnoor

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Freuen sich auf die Nacht – die nunmehr vierte „Nacht der schönen Künste“ im Schnoor: Ruth Cordes aus Syke (l.) und Ute Bescht. Foto: KUNST IM SCHNOOR

Bremen – Sie wird so langsam zu einer schönen Tradition, die mit viel privatem Engagement auf die Beine gestellte „Nacht der schönen Künste“ im Schnoor. Sie soll Bremens pittoreskes Quartier abseits aller Touristenströme in den Fokus rücken. Als lebendiges Viertel für Bremer und Butenbremer mit Lokalen und Galerien, in denen sich – ja! – die schönen Künste entdecken lassen. Nun ist es einmal wieder so weit.