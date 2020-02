Traditions-Curry in der Oberen Rathaushalle

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Diplomaten am Goldenen Buch – so sah´s im Vorjahr aus, noch mit Bürgermeister Carsten Sieling (fünfter v.l.). Hinter der sitzenden Dame: Thomas Kriwat. Foto: BAHLO/OAV

Bremen – Gemeinsam mit Bülent Uzuner (Uzuner Consulting) und Max Roggemann (Enno Roggemann GmbH & Co. KG) richtete er am Valentinstag als kaufmännischer Schaffer die 476. Bremer Schaffermahlzeit aus. Jetzt hat der Bremer Unternehmer Thomas Kriwat (Mercmarine Group of Companies) gleich den nächsten Traditions-Termin in der Oberen Rathaushalle – und wieder ist er, wenn man es so formulieren darf, in einer Hauptrolle dabei. Am Freitag, 28. Februar, werden 367 Teilnehmer zum 119. Stiftungsfest des Ostasiatischen Vereins (OAV) erwartet. Kriwat ist Vorsitzender des Vereins und begrüßt die Gäste. Zu dem traditionellen Curry-Essen kommen Vertreter von Politik und Wirtschaft – sowie etliche Diplomaten.