Zwei Jazz-Abende nacheinander

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Zwei Auftritte: Ed Kröger. Foto: LOLO DINNÉ

Bremen – Mit dem Programm „In the Moment“ tritt Bremens Posaunen-Legende Ed Kröger Anfang März gleich zweimal auf – am Mittwoch, 4. März, um 20.30 Uhr bei der Musikerinitiative Bremen (MIB) am Buntentorsteinweg 112 (Neustadt). Und am Donnerstag, 5. März, ebenfalls um 20.30 Uhr in der „Chameleon Jazz Bar“ an der Humboldtstraße 156 (Viertel). Zu hören gibt‘s Eigenkompositionen Krögers sowie seines Sohns Ignaz Dinné, der in Berlin lebt, für die beiden Auftritte aber nach Bremen kommt und den Vater am Tenorsaxophon begleitet. Außerdem im Programm: Jazz-Standards. Gemeinsam mit dem Pianisten Vincent Bourgeyx aus Paris, dem Münchner Schlagzeuger Rick Hollander (der ursprünglich aus Detroit stammt) und dem Bassisten Matt Adomeit aus Boston versammeln sich an beiden Abenden drei Jazz-Generationen im Alter von 29 bis 76 Jahren auf der Bühne. Der Eintritt für das Konzert bei der MIB beträgt 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro.