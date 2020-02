Sonne, Mond, Weltall: Lions-Benefiz im Rathaus

Am 15. April

+ © DPA/WAGNER Engagiert: Ulrich König, Oboist der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. © DPA/WAGNER

Bremen – „Sonne, Mond und Sterne“ bringen die Bremer Lions in die Obere Rathaushalle – buchstäblich. Denn unter diesem Motto präsentiert der Lions-Club „Bremen Buten un Binnen“ sein nunmehr 13. Benefizkonzert; einmal mehr unter der Leitung von Ulrich König (Oboist der Deutschen Kammerphilharmonie). Das Konzert beginnt am Mittwoch, 15. April, um 20 Uhr. Zu erwarten sei „ein musikalisches Klassik-Abenteuer“, heißt es in einer Ankündigung. Karten kosten den Angaben zufolge 34 Euro, zu haben sind sie unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.