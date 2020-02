Beethoven-Sause im Sendesaal

Am 28. Februar

Fünf Beethoven-Sonaten an einem Abend – der Cellist Alexander Baillie kommt in den Sendesaal.

Bremen – 250 Jahre Beethoven – das wird natürlich auch in Bremen gefeiert. Im schönen Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee zum Beispiel. Der britisch-bremische Cellist Alexander Baillie spielt dort am Freitag, 28. Februar, sämtliche fünf Sonaten für Violoncello und Klavier, die Beethoven geschrieben hat. Apropos Klavier: Oskar Jezior, der als einer der begabtesten deutschen Nachwuchspianisten gilt, übernimmt den Klavierpart.