Mit dieser Scheibe geht´s rund im Büro

Bremen – Der Industriedesigner Thomas Katschke aus Oberneuland hat den begehrten „German Design Award“ gewonnen. Der renommierte Rat für Formgebung zeichnete den Bremer für das Büromöbel „Disc“ aus, das Katschke für den Mecklenburger Büromöbelhersteller Palmberg entwickelt hat.

Die kreisrunde, mobile Trennwand, die nun für ihr „exzellentes Produktdesign“ ausgezeichnet wurde, dient nicht allein der flexiblen Raumaufteilung. „Sie ist zugleich ein Gestaltungselement, das über Form und Farbe optische Akzente setzt“, so ein Sprecher. Die kreisrunde Scheibe hat einen Durchmesser von 1,60 Meter.

Und wieso lässt der Designer es mit „Disc“ ausgerechnet im Büro rund gehen? „Flexibilität und rechter Winkel stehen für mich im Gegensatz“, so Katschke. Das mobile Möbelstück, das sich spielerisch leicht im Raum bewegen lässt, sei ein Symbol für Beweglichkeit – und besitze eine sympathische Anmutung. Es lasse die Grenzen zwischen Kontemplation und Kommunikation fließen, so der Bremer weiter.

Mit seinem Unternehmen Katschke Industriedesign ist er seit mehr als 30 Jahren am Markt und arbeitet in den unterschiedlichsten Bereichen – neben Büromöbeln zählen beispielsweise auch Medizintechnik und Messestände dazu.

„Die markanten, kreisrunden raumteilenden Elemente lassen sich flexibel einfach überall dort platzieren, wo sie gerade benötigt werden. Sie dienen auch als Sichtschutz, Schallabsorber oder sind einfach nur ein dekoratives Designelement. In jedem Fall sind sie interessante Hingucker und prägen das Interieur entscheidend mit“, lautet die Begründung der Jury des Rats für Formgebung.

Das Feuer der Liebe am Valentinstag

Von der Welt des Büros zur Welt der Romantik. Auch hier kommt es ja oft darauf an, die richtige Form zu finden. Und nun naht der Valentinstag! Zur Erinnerung für alle, die sonst nur das Büro im Kopf haben: Freitag, 14. Februar. Unter dem Motto „Feuer und Flamme für Dich“ lädt die Liebfrauenkirche „alle Liebenden zu einem Abend ein“, wie eine Sprecherin es formuliert. Und weiter: „Da geht es um das Funkensprühen der Verliebtheit und das Feuer der Liebe. Und weil die Liebe bekanntlich eine Himmelsmacht ist, stehen ab 19 Uhr Partnerschaft und Liebe als Geschenke des Himmels im Mittelpunkt.“

Auf dem Programm stehen „Musik und Texte für Verliebte und Liebende“, wie es vorab heißt. Der Bremer Musiker Willy Schwarz (Akkordeon) singt Liebeslieder, der Rezitator Martin Heckmann liest Liebeslyrik. Auf dem Altar brennt derweil das sprichwörtliche Feuer der Liebe in einer Feuerschale – und an großen Wunderkerzen dürfen Paare ihr persönliches Feuer entfachen.

Auf Wunsch können Paare sich von Pastorin Jennifer Kauther und Pastor Stephan Kreutz segnen lassen. „Alle sind eingeladen, Jung und Alt, Paare mit und ohne Trauschein; ganz gleich, ob frisch verliebt oder seit Jahrzehnten beisammen“, so die Sprecherin. „Am Ende der Feier versammeln sich alle Gäste an Stehtischen im Altarraum und stoßen mit einem Glas Sekt auf das Wohl der Liebe an. Der Eintritt ist frei.“ THOMAS KUZAJ