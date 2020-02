Der Mond, die Nacht und das schwierige Wasser

Bremen – Ein „Dilemma mit dem Moorkanal“ beschäftigt das Vegesacker Overbeck-Museum in diesem Monat. „Wasser so zu malen, dass es echt aussieht, ist nicht leicht“, sagt Katja Pourshirazi, die das Museum im Alten Packhaus an der Alten Hafenstraße 30 leitet. „Auch der Maler Fritz Overbeck war sich der Schwierigkeiten durchaus bewusst. Das großformatige Gemälde ,Mondaufgang hinter Birken‘ musste er schließlich sogar abbrechen, weil ihm das Wasser nicht gelang.“

Der „Mondaufgang hinter Birken“ ist nun – trotz des Dilemmas mit dem Kanalwasser – das „Bild des Monats“ im Februar. Pourshirazi: „Das unvollendete Werk hat sich erhalten und bietet einen spannenden Einblick in das Atelier des Künstlers, in seine Ansprüche, seine Versuche und sein Scheitern. Und doch ist das Ölgemälde selbst im unvollendeten Zustand eine beeindruckende Landschaftsstudie mit einer bezaubernden Lichtstimmung.“ Wie in der beliebten Reihe „Bild des Monats“ üblich, bietet Pourshirazi Kurzführungen an, die „eine Bildbetrachtung mit Fakten und Geschichten rund um das Kunstwerk“ verknüpfen, wie es heißt. Die Termine: Mittwoch, 19. Februar, und Donnerstag, 27. Februar, jeweils um 17 Uhr. Diese Führungen kosten zwei Euro plus Museumseintritt.

Dass ein Mondaufgang, ein nächtliches Sujet, zum „Bild des Monats“ gewählt wurde, ist natürlich kein Zufall. Denn die Nacht, sie spielt jetzt eine besondere Rolle in dem Vegesacker Museum: Die Künstlerin Silke Silkeborg ist Freilichtmalerin – wie Fritz und dessen Frau Hermine Overbeck es waren. Anders als diese arbeitet sie jedoch stets in der Nacht.

Und unter dem Titel „Nacht um Nacht“ zeigt das Overbeck-Museum – wie berichtet – vom 9. Februar bis zum 19. April Arbeiten Silkeborgs. Die Ausstellung stellt Silkeborgs Werken Nachtbilder der beiden Overbecks gegenüber. Die Eröffnung beginnt am Sonntag, 9. Februar, um 11.30 Uhr.

Youtube-Wissenschaftler als „Wintergast“

Ach, und wo wir gerade beim Wochenende sind: Zum Abschluss der diesjährigen „Wintergäste“-Reihe des Senders „Bremen Zwei“ tritt am Sonnabend, 8. Februar, der Physiker, Naturphilosoph und Autor Harald Lesch in Bremen auf. Im ZDF erklärt er regelmäßig das Universum, auf Youtube hat er eine halbe Million Abonnenten. Moderator Tom Grote begrüßt Lesch am Sonnabend um 11 Uhr zum einstündigen Talk im Rangfoyer des Theaters Bremen (Goetheplatz). THOMAS KUZAJ