Mit Tageslicht und Blink-Kelle

Bremen – Das war mal ein ungewöhnlicher Auftritt. Oder besser: eine ungewöhnliche Ausfahrt. Bei der „Bremen Classic Motorshow“ fuhr Messe-Chef Hans Peter Schneider am Freitag mit einer Benz „Victoria“ Nummer 99 von anno 1894 durch die Hallen auf der Bürgerweide. Das ist Europas ältestes für den Straßenverkehr zugelassene Fahrzeug. Schneider durfte die Blink-Kelle halten, neben ihm saß Karl-Heinz Rehkopf aus dem niedersächsischen Einbeck. Der Unternehmer sammelt seit einem halben Jahrhundert Oldtimer. Er ist Stifter und Initiator des Einbecker „PS-Speichers“. Die Einbecker sind mit drei Ständen auf der „Bremen Classic Motorshow“ vertreten, die Benz „Victoria“ ist ihr Prunkstück.

Die nach eigener Darstellung „größte zugängliche Oldtimersammlung Europas“ hat in fünf Jahren 400 000 Besucher angelockt und Einbeck einen Tourismus-Boom beschert. In diesem Sommer – am 17. Juli – öffnet der „PS-Speicher“ auch noch seine Depots. Zur Sammlung gehören 2 475 Objekte – darunter 1 200 historische Motorräder, 638 Personenwagen, 232 Laster und Busse.

Wie aber bekommt man eine Straßenzulassung für eine Benz „Victoria“? Rehkopf mit schelmischem Lächeln: „Beziehungen sind alles.“ Und: „Unser Tüv-Mann ist ein sehr netter Kerl, aber er ist pingeliger als andere. Wir sind also vor der Prüfung schon mal bei ihm gewesen.“ Und bei dem Gespräch kamen einige Kompromisse zustande, die den Weg zur Zulassung frei gemacht haben. Das Auto hat Wachskerzenbeleuchtung? Gut, dann darf es eben nur bei Tageslicht gefahren werden. Es hat keine Blinklichter, weil die anno 1894 noch nicht erfunden waren? Gut, dann muss eben mit der Kelle hantiert werden. „Die zeigt mehr an als jedes Blinklicht“, so Rehkopf.

Abenteurer Joey Kelly gibt Autogramme

Von der „Victoria“ zum Bulli – mit einem T1-Bulli sind Joey Kelly und sein Sohn Luke von Berlin über das Baltikum, Russland, Kasachstan und die Mongolei bis nach Peking gefahren. Ohne Geld, aber dafür mit ganz viel Abenteuerlust. Über das Abenteuer haben die beiden ein Buch geschrieben. Ihr Berlin-Peking-Bulli ist eines der Exponate auf der „Bremen Classic Motorshow“. Am Sonntag, 2. Februar, gibt Joey Kelly dort eine Autogrammstunde, die um 12 Uhr in Halle 5 beginnt. THOMAS KUZAJ