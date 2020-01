Bremen – Thilo Seibel, 1967 in München geboren, macht politisches Kabarett. Seine Programme tragen Titel wie „Keine Gefangenen!“, „Das Böse ist verdammt gut drauf“ und „Das wird teuer“. Mit dem Programm „Wenn schon falsch, dann auch richtig“ kommt er nun nach Bremen. Am Freitag, 7. Februar, tritt Seibel im Kultursalon der Gewoba (Emil-Sommer-Straße, Vahr) auf. Beginn ist um 20 Uhr. Karten (Preis: etwa 13 Euro) gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

„Mit Schlagfertigkeit, perfekten Parodien und intelligentem Kabarett ist Thilo Seibel einer der ganz Großen auf Deutschlands Kleinkunstbühnen“, sagt eine Gewoba-Sprecherin. „Wenn schon falsch, dann auch richtig“ – dieses Programm „handelt unter anderem von windschnittigen Populisten und fröhlichen Hedonisten, der Wirkung von Mauern gegen Armut und dem Burkaverbot“, heißt es in einer Vorschau. Wohin mit der politischen Wut? Diese Frage stelle (sich) der Kabarettist. „Einfach nur motzen oder sich parteipolitisch engagieren? Der Kabarettist entscheidet sich für die zweite Option.“ Eine Entscheidung mit Folgen. . .

Ein „komödiantischer Liederabend“

Es bleibt komisch, also: lustig. Humorig. Einen „komödiantischen Liederabend“ nämlich präsentiert das Bremer Theaterschiff an der Tiefer. Oder besser: die Schauspielerin, Sängerin und Entertainerin Anne-Kathrin Fremy, zuletzt als „Anke“ im Kassenschlager „Weiber“ – eben – auf dem Theaterschiff zu sehen, präsentiert den Abend dort. Und zwar am Mittwoch, 12. Februar, um 20 Uhr.

Fremy alias Karmen im Nebel – so ihr Name an diesem Abend – hat ihr neues Programm „Nicht nur die Welt ist rund“ im Gepäck. Es passt zum Ort des Geschehens, denn es handelt sich um ein durch und durch maritimes Programm. Der „komödiantische Liederabend“ nimmt nämlich Kurs auf die Welt der Kreuzfahrtschiffe.

Fremy schlüpft dafür in die Rolle der Kreuzfahrt-Diva Karmen. In ihrer Show widmet sie sich gemeinsam mit ihrem Pianisten, dem Leutnant zur See Wolfgang, den „Kuriositäten von Passagieren und anderen Patienten“, wie es in einer Ankündigung heißt. Und weiter: „In verblüffenden Interpretationen bekannter Songs klärt das Dream-Team der Traumschiff-Fabrik drängende Fragen wie: Schon wieder ein Kreuzfahrt-Programm? Schönheitswahn oder doch schon Altersheim? Scheidung oder Seebestattung?“ Karten für den maritimen Spaß kosten nach Angaben eines Sprechers 20 Euro. THOMAS KUZAJ