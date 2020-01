Komödie! Ein neuer Name für das Packhaustheater

Bremen – Das Packhaustheater im Schnoor bekommt zum 1. April einen neuen Namen. Es heißt dann „Komödie Bremen im Packhaustheater im Schnoor“. Das ist kein Aprilscherz, wie uns auf Nachfrage glaubhaft versichert wurde.

Der neue Name wirkt länger als manches Stück, das dort gespielt wird. Aber dennoch stellt sich die Frage, warum das Haus nicht gleich in „Komödie Bremen im Packhaustheater im Schnoor an der Wüstenstätte mitten in Bremens ältestem Stadtviertel“ umgetauft wird. Wäre doch auch ganz schön. Genauso schön wie: „Schatz, nun beeile Dich mal! Zieh Dir ein frisches Oberhemd an, wir wollen doch gleich in die Komödie Bremen im Packhaustheater im Schnoor.“ Na, gute Unterhaltung!

Nun, über kurz oder lang wird aus „Komödie Bremen im Packhaustheater im Schnoor“ einfach „Komödie Bremen“ werden – das ist so absehbar wie das glückliche Ende in einem fröhlichen Boulevardstück. Doch warum überhaupt das ganze Theater mit der Umbenennung?

Es liegt an den Touristen. „Für einen Teil des Zielpublikums, insbesondere die touristischen Besucher, ist der Name des Theaters nicht deutlich genug“, sagt Knut Schakinnis, der Geschäftsführer und künstlerische Leiter des Hauses. „Hier werden Komödien gespielt. Und das soll sich auch im Namen des Theaters widerspiegeln“. Schakinnis betreibt neben dem Packhaustheater auch das Bremer Theaterschiff an der Tiefer, das Theater Worpswede im Kunstcentrum „Alte Molkerei“, das Theaterschiff Lübeck, die Komödie Kassel und die Komödie Bielefeld.

Zurück nach Bremen, zurück in den Schnoor. Mit der Namensänderung während der Spielzeit „möchte Schakinnis Irritationen zum Spielzeitwechsel vorbeugen und den Namen bis dahin etablieren“, souffliert ein Sprecher. Und erklärt: Touristen auf der Suche nach abendlicher Unterhaltung gäben „Komödie“ und „Bremen“ ins Smartphone ein. Und da könnten sie das Theater unter der neuen Bezeichnung eben einfach viel besser finden.

Da sieht man wieder einmal, wie die Digitalisierung für Vielfalt sorgt. Bald werden sich die Theaternamen allerorten ähneln. Doch wenn dieser Trend anhält, was soll denn jetzt das Goethe-Theater machen? „Tragödie Bremen“? Egal. Am Packhaustheater im Schnoor jedenfalls wird die Außenwerbung pünktlich zum Namenswechsel im April geändert, hieß es auf Nachfrage. THOMAS KUZAJ