Songs aus dem Speisewagen

Bremen – Der amerikanische Komponist, Sänger und Pianist Gabriel Kahane gilt als einer der spannendsten Songschreiber unserer Zeit – so sieht es jedenfalls der „New Yorker“, und der muss es ja wissen. Der Singer-Songwriter kann Indie-Pop ebenso gut wie Kammermusik, in seiner musikalischen Welt gehört das alles zusammen, er erzählt einfach Geschichten – und hat auch schon mit Größen wie dem Jazz-Pianisten Brad Mehldau zusammengearbeitet.

Kahane ist der „Prototyp eines zeitgemäßen Grenzgängers“, heißt es bei „Bremen Zwei“. Der Künstler gebe sich „nicht mit Konventionen zufrieden. Stets sucht er nach einem besonderen Ansatz, nach einer speziellen Idee.“ Der Sender präsentiert Kahane nun in einem Solo-Konzert. Es beginnt am Mittwoch, 19. Februar, um 20 Uhr im „Kito“ an der Alten Hafenstraße 30 in Vegesack.

Kahane, 1981 als Sohn eines Dirigenten geboren, wuchs an der Ostküste der Vereinigten Staaten auf. Musik studierte er am renommierten New England Conservatory. Der Amerikaner mit deutschen Wurzeln – seine Großmutter flüchtete in den 30er Jahren aus Deutschland – komponierte unter anderem für Kammerorchester, Streichquartett und Klavier.

Sein jüngstes Songwriter-Album heißt „Book Of Travelers“: Am Tag nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten packte Kahane seine Koffer und stieg in einen Zug. Zwei Wochen lang fuhr er kreuz und quer durch sein Heimatland. Gespräche mit Reisenden, denen er im Speisewagen begegnet war, bildeten die Grundlage für diesen Song-Zyklus. Die Lieder seines vorherigen, üppig arrangierten Albums „The Ambassador“ wiederum basierten auf Geschichten, die mit historisch bedeutsamen Gebäuden in Los Angeles verbunden sind. Beim Solo-Auftritt im „Kito“ präsentiert Kahane seine Songs mit Klavier und Gitarre. THOMAS KUZAJ