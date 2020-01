Funkelnde Lichtreflexe in Schwachhausen

Bremen – Malerei und Skulptur, Objekt und Zeichnung: Corona Unger präsentiert in ihrer Galerie an der Georg-Gröning-Straße in Schwachhausen wieder eine „Collage der Künste zum Jahreswechsel“. Nun liegt der Jahreswechsel ja schon ein paar Tage zurück, die Ausstellung aber ist noch zu sehen. Und das sogar ein bisschen länger als ursprünglich geplant – um den achten Jahrestag der Galerieeröffnung mitten in der umfangreichen Präsentation des Galerieprogramms zu feiern.

Unter dem Titel „In flammenden Farben“ nämlich beginnt am Mittwoch, 29. Januar, um 15 Uhr eine Extra-Führung über drei Etagen des Galeriehauses, so Unger. Zu sehen sind dabei auch die Werke dreier Gastkünstler: Nikola Dimitrov, Holger Fitterer und Rosali Schweizer. Ihre Arbeiten ergänzen die Werke von 25 Galeriekünstlern. In Dimitrovs Bildern finden sich „vielfältig modulierte Farbklänge – verwoben in harmonischen Kompositionen eines Malers, der zugleich Pianist ist“, so die Galeristin. „Fitterer malt mit breitem Pinsel, dessen Spuren in lasierend zarten, aber auch dichten Farbbahnen neben- und übereinander liegen.“ Rosali Schweizers „filigrane Konstruktionen“ setzt derweil „bereits ein leichter Luftzug in Bewegung“. Unger beschreibt die Arbeiten der Kinetik-Künstlerin so: „Lautlos schwebende Elemente aus farbintensivem Acrylglas scheinen vom Gewicht der Schwerkraft befreit.“ Und weiter: „Die polychromen Mobiles der Münchener Künstlerin haben in den vergangenen Wochen viele Galeriegäste mit ihren funkelnden Lichtreflexen begeistert.“

Bilder aus der Dunkelheit in Vegesack

Ihr Metier ist das Dunkle, nicht aber das Düstere. Die Künstlerin Silke Silkeborg ist Freilichtmalerin – wie Fritz und Hermine Overbeck es waren; anders als diese arbeitet sie jedoch: nachts. „Damit fügt sie der langen Tradition der Freilichtmalerei, die viel zu lange selbstverständlich als ,Tag-Malerei‘ begriffen wurde, eine neue Facette hinzu“, sagt Dr. Katja Pourshirazi, die Leiterin des Overbeck-Museums in Vegesack. Unter dem Titel „Nacht um Nacht“ zeigt das Overbeck-Museum vom 9. Februar bis zum 19. April Arbeiten Silkeborgs.

Malen im Dunkeln – eine besondere Herausforderung. Pourshirazi sieht noch einen weiteren Aspekt: „Angesichts wachsender Lichtverschmutzung gibt es kaum noch Regionen in Deutschland, die nachts wirklich dunkel sind. Dunkelheit wird zur Seltenheit, zum schützenswerten Kulturgut.“ Die Ausstellung stellt Silkeborgs Arbeiten Nachtbilder der Overbecks gegenüber. Eröffnung: Sonntag, 9. Februar,11.30 Uhr. THOMAS KUZAJ