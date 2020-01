Rausch, Kraft und Kreis

Bremen – Viel los im Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee – und jetzt schließt sich ein Kreis. Die dänische Folkrock-Band „Afenginn“ war eine der ersten Formationen, die 2009 im damals geretteten und dann gerade neu eröffneten Sendesaal auftrat. Nach 2012 und 2016 kommen die Musiker jetzt zum vierten Mal in einen ihrer Lieblingskonzertsäle zurück. Und zwar mit ihrem neuen Album „Klingra“, was in der Sprache der Färöer-Inseln soviel heißt wie – erraten! – „Kreis“.

Ihr Konzert beginnt am Mittwoch, 12. Februar, um 20 Uhr. Karten kosten nach Angaben einer Sprecherin 25 Euro, ermäßigt 15 Euro – zu haben sind sie unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

„Afenginn“, der Name der Band, ist ein aus dem Altnordischen entlehnter Begriff – er bedeutet so viel wie „Rausch”, aber auch „Kraft und Stärke”. Als Kopf der Band gilt der dänische Komponist und Musiker Kim Rafael Nyberg. Auf dem Album „Klingra“ geht es um die „Erforschung der Wesensart musikalisch miteinander verschlungener Zyklen“, heißt es in einer Vorschau.

„Neue Musik“ jetzt im Abo

Neu im Sendesaal ist die Abo-Reihe „Neue Musik“. Sie umfasst in diesem Jahr vier Konzerte, so Benjamin Fischer vom Bremer „Ensemble New Babylon“. Die „Ernst von Siemens Musikstiftung“ mit Sitz in der Schweiz, der Musikfonds der Bundesregierung und das Bremer Kulturressort fördern und unterstützen die neue Reihe, die auch dazu beitragen soll, ein neues Publikum für Neue Musik zu gewinnen. So haben die Organisatoren extra auf günstige Abo-Preise geachtet. Einzeltickets, so Fischer weiter, kosten 15 Euro (ermäßigt: acht Euro), das Abo-Ticket für alle vier Konzerte im Sendesaal 45 Euro (ermäßigt: 20 Euro).

Und was steht auf dem Programm? Zum Auftakt am Sonntag, 16. Februar, „Poker, Roulette“ („Musik in 52 Spielkarten für fünf Schlagzeuger“) von der Komponistin Sarah Nemtsov, die 1980 in Oldenburg geboren wurde. Am 26. April folgt das „Piano and String Quartet“ von Morton Feldman (1926 bis 1987), am 30. August „El Cimarrón“ von Hans Werner Henze (1926 bis 2012). Den Abschluss bildet das Werk „13 Vices“ von Jennifer Walshe (Jahrgang 1974) und Brian Irvine (Jahrgang 1965) am 8. November – eine deutsche Erstaufführung.

Die Konzerte der Reihe beginnen jeweils um 19 Uhr. „Wir decken mit dieser ersten Abo-Reihe ein breites Spektrum der Neuen Musik ab, von Klassikern über Improvisation und inszenierte, musiktheatralische Elemente bis hin zu einem Crossover von Jazz und zeitgenössischer klassischer Musik“, so Fischer. „Besonders freut uns, dass wir den international gefeierten Bassbariton Robert Koller aus der Schweiz für ,El Cimarrón‘ gewinnen konnten.“ THOMAS KUZAJ