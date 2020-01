Ungleich, aber komisch

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ „Ein ungleiches Paar“ – das „Union-Theater“ (hier eine Szene mit Christina Richter und Jessica Coels) bringt die weibliche Version des „Seltsamen Paars“ von Neil Simon heraus. Die Premiere beginnt am Mittwoch 29. Januar, um 20 Uhr. Foto: UNION-THEATER

Bremen – Der Ordnungsfanatiker und Hypochonder Felix und der chaotische Sportreporter Oscar – eine perfekte Paarung mit großem Potenzial für komische Situationen. Jack Lemmon und Walter Matthau haben das in der Kino-Komödie „Ein seltsames Paar“ (1968) voll ausgespielt. Die Verfilmung des gleichnamigen Bühnenstücks von Neil Simon war ein Riesenerfolg – genau wie die Fernsehserie mit Tony Randall und Jack Klugman, die in Deutschland in den 70er Jahren unter dem Titel „Männerwirtschaft“ lief. Weitere Verfilmungen des Stoffs folgten.