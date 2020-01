Ein Künstlerpaar und das „Leben als Sabotage“

„Leben als Sabotage“: Sarah Hillebrecht und Christian Przygodda stellen gemeinsam in der Villa Sponte am Osterdeich aus. Foto: INVO

Bremen – Er ist Zeichner und Maler, sie ist Bildhauerin. Sie leben und arbeiten als Künstlerpaar – manchmal an gemeinsamen Projekten, dann wieder unabhängig voneinander. Jetzt haben Sarah Hillebrecht und Christian Przygodda eine gemeinsame Ausstellung. Unter dem Titel „Leben als Sabotage“ zeigt die Villa Sponte (Osterdeich 59b) bis einschließlich Sonntag, 16. Februar, Arbeiten der beiden Künstler. Die Ausstellung ist dienstags, sonnabends und sonntags jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr zu sehen.

„Als freie und bildende Künstler teilen sie das Interesse am Menschen, der mit den zeitgenössischen Bedingungen seiner Existenz den Hauptgegenstand ihrer künstlerischen Untersuchungen und Reflektionen darstellt“, heißt es in einer Vorschau. „Dabei findet eine intensive Verflechtung von Werk und eigenem Leben statt, nicht unbedingt gewollt, aber doch willkommen.“

Przygodda nimmt eine kritische Position zu gesellschaftlichen Entwicklungen und Konventionen ein und spiegelt diese in seinen Arbeiten; eines seiner Themen etwa ist der Umgang mit der Digitalisierung. Hillebrecht „sieht sich als lokale Aktivistin in einer globalisierten Kunstszene“.

„,Documenta‘-Künstler in Bremen“

Und wo wir gerade schon einmal da sind, bleiben wir noch einen Augenblick in der Villa Sponte. Unter dem Titel „,Documenta‘-Künstler in Bremen“ stellen der Kunsthistoriker Detlef Stein und Referent Heinrich Lintze dort Kunstwerke aus dem Bremer Stadtbild vor, die von Künstlern stammen, die schon einmal auf einer „Documenta“ ausgestellt haben. Das Spektrum reicht von den Fenstern der Liebfrauenkirche bis zum Relief-Fries am Haus der Bürgerschaft. Der Lichtbildervortrag beginnt am Mittwoch, 29. Januar, um 19 Uhr. Eintritt: frei. Ein zweiter Vortrag zu diesem Thema folgt am 12. Februar.

Motive und Trägermaterialien

Die Galerie im Foyer der Arbeitnehmerkammer (Bürgerstraße 1, Innenstadt) zeigt vom 22. Januar bis zum 13. März die Fotoausstellung „Lost Memories“ mit Arbeiten von Sara Förster. Die Künstlerin hat analoges Fotomaterial manuell bearbeitet. „Das ursprüngliche, sichtbare Motiv stellt sie auf diese Weise in Frage, verwandelt es und macht gleichzeitig das Trägermaterial sichtbar“, so ein Sprecher der Kammer. Die Vernissage beginnt am Mittwoch, 22. Januar, um 19 Uhr. Musik machen Evelyn Gramel (Gesang) und Anselm Hauke (Kontrabass). THOMAS KUZAJ