Roßmann im Ratskeller

Drogeriemarkt-Chef in Bremen

+ © Rossmann Harter Wettbewerber, sozial engagiert: Drogerie-Unternehmer Dirk Roßmann gilt als „ein Mann der Widersprüche“. Am 2. Februar liest er im Ratskeller aus seiner Autobiografie. © Rossmann

Bremen – Sein Name ist ständig präsent im bundesdeutschen Alltagsleben – in Fußgängerzonen, in Ladenzeilen. Dirk Roßmann, 1946 in Hannover geboren, gilt als Erfinder des modernen Drogeriemarkts in Deutschland; 1972 hatte er das erste Selbstbedienungsgeschäft für Drogerieartikel aufgemacht – aus „Roßmann“ wurde dafür „Rossmann“.