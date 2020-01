Lindenberg-Film: Bremer Premiere mit Regisseurin

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Udo Lindenberg wollte eine Legende werden – und hat das geschafft. Mit seinen Anfangsjahren beschäftigt sich jetzt ein Kinofilm. Foto: DPA/BOCKWOLDT

Bremen – Das Leben des jungen Udo Lindenberg – bis zum Durchbruch des angehenden „Panik-Rockers“, der zum Idol in West- und Ostdeutschland werden sollte. Darum geht es in einem neuen Film mit dem programmatischen Titel „Lindenberg! Mach dein Ding“, der am 16. Januar bundesweit in die Kinos kommt.