Freiräume für Improvisation: Suhrs Trio in Oberneuland

+ Der Schlagzeuger und Percussionist Maximilian Suhr tritt mit seinem Trio im „Grand Central“ auf. Foto: SUHR

Bremen – Es ist schon eine gute Tradition, das Konzert des Bremer Schlagzeugers und Percussionisten Maximilian Suhr in seinem Heimatstadtteil Oberneuland. Neues Jahr, neuer Auftritt – es ist wieder so weit. Mit seinem Trio spielt Suhr am Donnerstag, 9. Januar, im „Grand Central“ (Alter Bahnhof Oberneuland) an der Rockwinkeler Heerstraße 42b. Das Konzert beginnt um 20 Uhr; Einlass: 19 Uhr.