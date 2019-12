Johanniter bringen Pakete in die Ukraine

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Fröhlicher Augenblick: Johanniter bei der Paketübergabe in der Ukraine. Foto: JOHANNITER

Bremen – Tue Gutes und rede darüber – das machen sie, die Johanniter aus Bremen und Niedersachsen. Dieser Tage zum Beispiel. Aktueller Anlass: die Aktion „Johanniter-Weihnachtstrucker“. Jetzt sind die Pakete aus Bremen und Umgebung in der Ukraine eingetroffen, so Projektleiter Jan Klaassen vom Johanniter-Regionalverband Bremen-Verden. Zuvor hatten die Johanniter in Bremen und umzu wochenlang für die Aktion gesammelt – so unter anderem in Verden.