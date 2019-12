Ein „Bauerngärtchen“ mit Detektivgeschichte

Bremen – Das Vegesacker Overbeck-Museum bringt gleich mal ein bisschen Spannung ins neue Jahr (das noch gar nicht begonnen hat). In seiner populären Reihe „Bild des Monats“ jedenfalls präsentiert das Haus an der Alten Hafenstraße im Januar „eine künstlerische Detektivgeschichte“, wie Museumsleiterin Dr. Katja Pourshirazi formuliert.

Fritz Overbeck (1869 bis 1909) gehörte zu den fünf Gründern der Künstlerkolonie Worpswede, bevor er sich ein paar Jahre später in Bröcken bei Vegesack niederließ. Im Alten Packhaus ist ihm und seiner Frau Hermine Overbeck-Rohte (1869 bis 1937) seit April 1990 das Overbeck-Museum gewidmet. Wie berichtet, ist die Gründerin und langjährige Leiterin des Museums, Gertrud Overbeck, am 13. Dezember im Alter von 86 Jahren im Haus ihrer Großeltern gestorben. Mit dem Museum hat sie dem Werk der Overbecks eine dauerhafte Heimat geschaffen.

Eine Heimat, in der nun eine „künstlerische Detektivgeschichte“ spielt. „Manchmal muss man Detektiv sein im Museum“, sagt Pourshirazi. Denn: „Die kleine Ölstudie ,Bauerngärtchen auf Sylt‘ galt immer als ein Werk von der Hand des Malers Fritz Overbeck.“ Doch: „2017 ergaben Nachforschungen, dass das Bild in Wirklichkeit von seiner Frau, der Malerin Hermine Overbeck-Rohte, stammt.“ Das „Bauerngärtchen auf Sylt“ stammt aus dem Jahr 1912.

Und folglich geht es in der Reihe „Bild des Monats“ im Januar um einen „spannenden Forschungsirrtum“ und dessen Aufklärung. Sprich: Museumsleiterin Pourshirazi bietet am Mittwoch, 8. Januar 2020, und am Donnerstag, 16. Januar 2020, Kurzführungen zum „Bild des Monats“ an, die „eine Bildbetrachtung mit Fakten und Geschichten rund um das Kunstwerk“ verbinden. Und da gibt es ja dieses Mal einiges zu erzählen. Die Kurzführungen beginnen jeweils um 17 Uhr. Kosten: zwei Euro plus Museumseintritt.

„Drei Fragezeichen“ als „Graphic Novel“

Die Autoren und Comiczeichner Calle Claus und Christopher Tauber haben in diesem Jahr den „Drei-Fragezeichen“-Band „Das Ritual der Schlangen“ als „Graphic Novel“ vorgelegt (Kosmos-Verlag, 128 Seiten, 200 Farbzeichnungen; Preis: 16,99 Euro) vorgelegt. Die Kinder-Krimi-Reihe geht eben mit der Zeit – ein Grund für den seit Jahrzehnten andauernden Erfolg.

Eine unheilvolle Prophezeiung versetzt die Teilnehmer eines Schlangenrituals in Angst und Schrecken. Wenig später stiehlt ein Einbrecher die kostbaren Schlangen. Während die „Drei Fragezeichen“ ermitteln, beginnt sich die Prophezeiung zu erfüllen. . .

Wie es weitergeht? Wer das wissen möchte, muss das Buch lesen – oder am Sonntag, 12. Januar 2020, in die Bremer Innenstadt kommen. Dann nämlich wird im Thalia-Buchhaus an der Obernstraße Christopher Tauber erwartet, um aus dem „Ritual der Schlangen“ zu lesen. Sein Auftritt beginnt um 11 Uhr. Einlass: 10.45 Uhr. Karten kosten nach Thalia-Angaben zwei Euro. Um 12.30 Uhr endet die Kindermatinee mit dem Comiczeichner.

Tauber lebt in Frankfurt am Main. Wenn er nicht gerade „Die drei Fragezeichen“ in Szene setzt, arbeitet er an Büchern, Magazinen, Comics und verschiedenen Kunstprojekten. THOMAS KUZAJ