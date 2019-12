Klarinetten in der Kinowelt

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Lustige Sachen mit Klarinetten – im Sendesaal stehen „Clarinet News“ auf dem Programm. Foto: SENDESAAL/WINKLER

Bremen – Wer denkt denn schon an die Zeit nach Weihnachten? Wir! Wir denken – manchmal jedenfalls – sogar schon an die Zeit nach Silvester, sprich: an das neue Jahr. Neues Jahr, neue Termine. Neujahrsempfänge zum Beispiel ziehen sich weit ins neue Jahr hinein, fast bis Ostern, möchte man meinen. Zum stets sehr großen Neujahrsempfang der Bremer CDU etwa kommt Gesundheitsminister Jens Spahn (eben: CDU) – am 20. Februar 2020.