Fünf Frauen und eine Schriftstellerin

Bremen – Die Leipziger Schriftstellerin Daniela Krien („Irgendwann werden wir uns alles erzählen“) hat mit ihrem Roman „Die Liebe im Ernstfall“ (Diogenes, 288 Seiten, Preis: 22 Euro) eines der Bücher des Jahres geschrieben. Ein Gegenwarts- und Großstadtroman, der um persönliche Freiheit kreist – erzählt am Beispiel von fünf verschiedenen Frauen.

„Als Kinder und Jugendliche erlebten sie den Fall der Mauer, und wo vorher Grenzen und Beschränkungen waren, ist nun die Freiheit. Doch Freiheit, müssen sie erkennen, ist nur eine andere Form von Zwang: der Zwang zu wählen“, heißt es bei Kriens Verlag über das Buch.

„Ein tolles Buch. Einfach schön zu lesen“, sagt Volker Stuhldreher von der Bremer Buchhandlung Geist. Nun kommt Daniela Krien, Jahrgang 1975, nach Bremen, um aus ihrem Roman zu lesen – nicht mehr in diesem Jahr, aber gleich im neuen Jahr: Am Sonntag, 5. Januar 2020. Ihre Lesung beginnt um 20 Uhr im Café „Ambiente“ am Osterdeich 69a.

Das Lokal, das Bremer Literaturkontor, die Bremer Uni und Geist organisieren den Abend gemeinsam. Es moderiert der Bremer Literaturwissenschaftler Professor Axel Dunker. Eintritt: neun Euro, ermäßigt sieben Euro. Karten gibt es in der Buchhandlung Geist an der Balgebrückstraße, heißt es beim Bremer Literaturkontor.

Ein Buch von Schülern für Schüler

Apropos Lesen. Pünktlich zum Jahresende haben Bremens Erstklässler wieder ein Buch geschenkt bekommen – ein Buch mit Bildern und Geschichten, die von Schülern stammen, von Drittklässlern nämlich.

Kinder machen (mit ihren Lehrern) ein Buch für Kinder – das ist das Konzept, nach dem Jahr für Jahr ein Band mit dem Titel „Das erste Buch“ entsteht. Zu jedem Buchstaben des Alphabets gibt es eine Geschichte. Es ist Leseförderung, aber eben auch Schreibförderung. Und obendrein ein Kunstprojekt.

Zum nunmehr 18. Mal hat der der Träger des Projekts – ein Verein, der auch „Das erste Buch“ heißt – den Band mit Unterstützung aus der Wirtschaft herausgebracht. Es gibt eine Ausgabe für Bremen, aber mittlerweile auch Ausgaben für Erstklässler in Bremerhaven, Essen, Gelsenkirchen, Gütersloh, Oldenburg und den Landkreisen Leer sowie Osterholz, Rotenburg und Verden, sagt eine Sprecherin des Bremer Schünemann-Verlags.

Denn im Haus von Hermann Schünemann ist „Das erste Buch“ wieder erschienen – in Bremen unter anderem mit Beiträgen von Kindern der Grundschule Am Borgfelder Saatland und der Grundschule an der Schmidtstraße, der Grundschule Arbergen und der Grundschule Mahndorf, der Grundschule am Baumschulenweg und der Schule an der Alfred-Faust-Straße. THOMAS KUZAJ