Weihnachten mit ganz viel Musik

Bremen – Wohin zu Weihnachten? Nun gut, klar, erst einmal in die gute Stube, zum Weihnachtsbaum. Aber dann, zu späterer Stunde, wenn alle Geschenke ausgepackt und alle Weihnachtsgeschichten erzählt sind? Na, in die Kulturkirche St. Stephani (Faulenquartier) zum Beispiel. Dort nämlich wird zum nunmehr fünften Mal zur „Holy Jazz Night“ geladen.

Es ist eine Begegnung zu später Stunde: Die „Holy Jazz Night“ beginnt am Dienstag, 24. Dezember, um 23 Uhr. Und einige Überraschungen der Nacht seien an dieser Stelle schon einmal verraten. So treten die Bremer Jazz-Musiker Uli Beckerhoff (Trompete und Flügelhorn) und Julian Fischer (Gitarre) in der Kulturkirche auf. Ander Orgel: Tim Günther. Text und Liturgie: Pastorin Diemut Meyer, die Leiterin der Kulturkirche. Anschließend „open end“: „offene Kirche bei Brot und Wein“, so eine Sprecherin der Kulturkirche. Und: „Eintritt frei, Spende erwünscht.“

Ed Kröger lädt zum „Christmas Jazz Special“

Ein schon traditionelles musikalisches Fest ist auch das alljährliche „Christmas Jazz Special“ des Bremer Posaunisten Ed Kröger – in diesem Jahr wegen der großen Nachfrage erstmals an drei Tagen. Und wie gewohnt an zwei Orten. Wieder mit von der Partie: die Sängerin Romy Camerun.

Ort des Geschehens ist am Donnerstag, 26. Dezember, und am Freitag, 27. Dezember, das Bürgerhaus Weserterrassen (Osterdeich 70b). Beginn ist hier jeweils um 20 Uhr. Eintritt: 18 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Dritter Akt: am Sonnabend, 28. Dezember, spielt das Ed-Kröger-Quintett – ohne Romy Camerun – im Wienerhof-Café an der Weberstraße 25 im Ostertor. Beginn: 21 Uhr, Eintritt im Wienerhof-Café: zehn Euro.

An allen drei Tagen dabei: Ignaz Dinné am Saxophon, Matthias Bätzel am Klavier, Lars Gühlcke am Kontrabass und Michael Keul am Schlagzeug. Auf dem Programm stehen Blues-Stücke, Balladen und Standards aus dem Great American Songbook.

Gospels am zweiten Feiertag

„Singing Christmas“ – so lautet am zweiten Weihnachtsfeiertag (sprich: am Donnerstag, 26. Dezember) um 20 Uhr das Motto des beliebten Gospel-Weihnachtskonzerts mit Ady Ariwodo und dem „Zion Community Choir“ in der Zionskirche (Kornstraße 31, Neustadt). „Hier sind wieder zwei Stunden packende Live-Musik, viel Stimmung und beschwingtes Gänsehaut-Feeling garantiert“, sagt eine Sprecherin der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK). Und: „Eintritt frei.“

Gemeinsames Singen im Ostertor

Gesungen wird aber auch schon vor dem Fest. Und wie! Im Viertel zum Beispiel, im Ostertor. Zum dritten Mal in diesem Jahr – genauer: in dieser Weihnachtssaison – lädt die Interessengemeinschaft „Das Viertel“ zum gemeinsamen Adventssingen auf den Ulrichsplatz.

„Gemeinsam singen wir bekannte Songs wie ,Oh, Du fröhliche‘ und „White Christmas“ und werden zum größten Chor Bremens“, sagt Caroline Lehnigk, die neue Quartiersmanagerin im Viertel. Gesungen wird am Sonnabend, 21. Dezember, um 12 Uhr. „Wir werden von dem Blasorchester der Sportvereinigung Kirchweyhe begleitet“, so Lehnigk.

Die Liedtexte veröffentlicht die Interessengemeinschaft „Das Viertel“ vorab unter anderem auf Facebook und Instagram. Auf dem Ulrichsplatz gibt es aber auch Liedzettel, sagt die Quartiersmanagerin. Glühwein- und Punschstände öffnen ebenfalls. THOMAS KUZAJ