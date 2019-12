Ein gutes Bremen-Buch zum Weihnachtsfest. . .

Bremen – Huch! Schon bald Weihnachten – und noch kein Geschenk? Ein gutes Buch bietet da immer einen Ausweg, selbst in digitalen Zeiten. Weihnachten wird ja nach wie vor analog und physisch gefeiert. Und unterm Weihnachtsbaum, da sammeln sich auch in diesem Jahr wieder etliche neue Bremen-Bücher an.

Bremen in Bildern

Leider fehlt gerade an Weihnachten oft die Zeit, in Ruhe ein Buch zu lesen. Aber es gibt ja Bildbände! In der Neuauflage der „Bremen-Highlights“ des Weyher Fotografen Martin Stöver ist unter anderem zu sehen, wie Rathaus und Roland ohne Weihnachtsmarkt aussehen. Aber der Weihnachtsmarkt kommt natürlich dennoch vor – wie praktisch der gesamte Bremer Jahresverlauf: Samba-Karneval, „Breminale“, Freimarkt. Die Texte stammen von dem Bremer Schriftsteller Johann-Günther König. Die „Bremen-Highlights“ (96 Seiten, Preis: 12,90 Euro) sind im Schünemann-Verlag erschienen.

Hermann Gutmanns Memoiren

Hermann Gutmann (1930 bis 2013) ist mit seinen humorvoll erzählten Geschichten und Bremensien in der Region unvergessen. In dem ihm eigenen Ton fing er das ein, was viele für „typisch bremisch“ halten – und prägte zugleich das, was als „typisch bremisch“ gilt. So wurde Gutmann zu einer Marke. Jetzt, sechs Jahre nach seinem Tod, gibt es noch einmal ein neues Buch von ihm: „Der chinesische Trauermarsch“ (Edition Temmen, 110 Seiten, Preis: acht Euro).

Es sind Gutmanns Memoiren, die allerdings nicht sein ganzes Leben zum Thema haben, sondern nur ein Jahrzehnt – eines, in dem es nicht lustig zuging: Gutmann erzählt von den 40er Jahren. Die Texte des Buchs stammen aus Gutmanns Nachlass; sie waren zwischenzeitlich verschollen und wurden kürzlich wieder aufgefunden. Gutmann erzählt von seiner Kindheit im Krieg, von Alltagserlebnissen im NS-Staat, von den Nachkriegstagen. Und von seiner Lehrzeit beim Lloyd. Dort begann er, Geschichten zu schreiben – auf ausrangierten Briefbögen. Eine davon schickte er zur Zeitung. Und siehe da, sie wurde gedruckt. Das war 1949; und mit dieser lebensverändernden Wendung endet das Buch.

Die Revolution an der Weser

Weitere 100 Jahre geht der Historiker Lothar Voßmeyer zurück, mitten hinein in die deutsche Revolution von 1848/49. Gewaltenteilung, Wahlrecht, Pressefreiheit – von Frankreich ausgehend, verbreiteten sich Ideen und Ideale wie diese über weite Teile Europas. Voßmeyer beschreibt, wie die Verhältnisse in Bremen in Bewegung kamen in jenen Tagen. Er erzählt, welche Menschen sich beteiligten am Ringen um demokratische Rechte. Der Band mit dem Titel „Bremens Aufbruch zur Demokratie 1848/49“ ist in der Edition Temmen erschienen (160 Seiten, Preis: 17,90 Euro).

Vom Fischeramt bis zum Schülerprotest

Apropos Geschichte. Aktuelle Forschungen zu unterschiedlichen Aspekten der bremischen Historie – sie erscheinen alle Jahre wieder im „Bremischen Jahrbuch“, das Staatsarchiv und Historische Gesellschaft gemeinsam herausgeben. Nun liegt der 98. Band vor. 328 Seiten stark, veröffentlicht im Selbstverlag des Staatsarchivs, für 30 Euro im Buchhandel zu haben.

Das thematische Spektrum ist naturgemäß einmal mehr sehr weit gefasst – zeitlich wie inhaltlich. Renate Meyer-Braun etwa beschäftigt sich mit der Frage, was genau sich für Frauen in Bremen (über das Wahlrecht hinaus) nach dem Ersten Weltkrieg änderte. Konrad Elmshäuser und Viktor Pordzik untersuchen die älteste Statuten-Rolle des Bremer Fischeramts. Die Pergamenthandschrift aus dem 16. Jahrhundert war nach längerer Odyssee erst 2015 nach Bremen zurückgekehrt. Ein zeitgeschichtliches Thema behandelt derweil Evgeniy Kasakow – die Bremer Schülerbewegung in den Jahren nach der Protestwelle von 1968. THOMAS KUZAJ