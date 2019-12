Der Alltag als Abenteuer

Bremen – Eistauchen? Amazonasdurchquerung? Dschungelprüfung? „Verrückte Abenteuer sind Quatsch“, meint der deutsch-amerikanische Komiker John Doyle. Und hat einen persönlichen Rat parat: „Wenn Du mehr Abenteuer in Deinem Leben willst, ändere Dein tägliches Leben. Fang an, die kleinen Dinge in Deiner Umgebung wahrzunehmen. Sei aktiver. Rede wieder mit Deiner Ehefrau oder mit Deinem Ehemann.“

Aha. So, so. Das wahre Abenteuer liegt im Alltag. Doyle weiter: „Ja, ich weiß, das ist schwierig. Darauf hast Du keine Lust. Tu es trotzdem! Sprich mit Deinen Kindern. Rufe Deine Oma an und frage, ob sie noch lebt.“

In diesem Ton, in diesem Stil geht‘s denn auch zu in Doyles Programm „Das Leben ist Abenteuer genug“, mit dem er jetzt auf dem Bremer Theaterschiff an der Tiefer festmacht – am Mittwoch, 18. Dezember, um 20 Uhr. Karten kosten nach Angaben eines Sprechers 20 Euro.

„Daily Doings“ in der Knochenhauerstraße

Das Tägliche, der Lauf der Zeit – all das beschäftigt (auf eine ganz andere Weise) auch die in Sao Paulo geborene Konzeptkünstlerin, Zeichnerin und Fotografin Christiane Fichtner. Die freischaffende Künstlerin studierte an der Hochschule für Künste in Bremen, sie lebt und arbeitet heute abwechseln in Sharjah (Vereinigte Arabische Emirate), Bremen und Bayreuth.

In der Reihe „Kunst in der Knochenhauerstraße“ widmet das Bremer Frauenmuseum Fichtner nun eine Werkschau in den Räumen der Bremer Frauenbeauftragten Bettina Wilhelm (Knochenhauerstraße 20–25, Innenstadt). Unter dem Titel „Daily Doings“ ist die Ausstellung dort bis zum 20. Februar 2020 zu sehen – montags bis donnerstags in der Zeit von 9 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 12.30 Uhr.

Die Schau sei „Dokumentation und künstlerisches Statement zugleich“, so eine Sprecherin. Und weiter: „Die von Christiane Fichtner gezeigten Arbeiten sind Serien und Bestandteile ihres Projekts ,Heftarchiv‘, einer sehr persönlichen Auseinandersetzung mit der Zeit.“ THOMAS KUZAJ