Förderung für einzigartige Orangerie

+ Erinnert an Takelage: Maschinerie in der Orangerie des Landguts Hasse. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert das Bauwerk. Foto: M.L. PREISS/DEUTSCHE STIFTUNG DENKMALSCHUTZ

Bremen – Freude an der Tobias-Schule in Oberneuland, die als heilpädagogische Waldorfschule im denkmalgeschützten Landsitz Hasse an der Rockwinkeler Landstraße arbeitet: 17 918 Euro – so die exakte Summe – von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) fließen dieser Tage in die Einrichtung; ein entsprechender Vertrag geht an Dieter von Glahn, Geschäftsführer der Tobias-Schule und Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Freie Schulen. Es ist eine Zuwendung, die allerdings nicht für den Unterricht bestimmt ist, sondern zum Erhalt der historischen Infrastruktur beitragen soll.