Eine Collage zum Jahreswechsel

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Galeristin Corona Unger bei der Vorbereitung ihrer „Collage der Künste“. Foto: GALERIE UNGER

Bremen – Alle Jahre wieder, wenn Weihnachtsfest und Silvester nahen, organisiert Corona Unger in ihrer Galerie an der Georg-Gröning-Straße in Schwachhausen eine „Collage der Künste zum Jahreswechsel“. Malerei und Skulptur, Objekt und Zeichnung: künstlerische Vielfalt prägt diese Ausstellung, die bis zum 26. Januar 2020 zu sehen sein wird.